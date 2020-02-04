Хавбек «Спартака» Никита Бакалюк в эфире программы «Все на Матч!» рассказал, каково молодому футболисту играть за столичный клуб.
В «Спартак» попал в 2014 году. Получил приглашение, очень сильно обрадовался, приняли с родителями решение, что нужно пробовать. Позиционирую себя как опорный полузащитник, комфортно чувствую себя на этой позиции. Очень сильно хочется закрепиться в основном составе и на протяжении многих лет играть на высоком уровне. Дикого переживания не было, все ребята сразу подошли, поздоровались, узнали, как зовут. Несложно было влиться. Джи очень сильно поддерживает, чувствую себя прекрасно. Неплохо знаю английский язык, так что на футбольном поле точно всех понимаю. Да и в жизни поговорить — не проблема. Мой любимый клуб — «Ливерпуль», поэтому моя мечта — АПЛ. Но сейчас хотелось бы закрепиться в РПЛ, показать себя.
Напомним, что вчера руководство «Спартака» посетило тренировку «красно-белых».