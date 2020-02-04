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Директор «Енисея» опроверг информацию, что клуб может обанкротиться

сегодня, 13:33

Директор «Енисея» Алексей Ивахов опроверг информацию о том, что красноярский клуб может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

Те обязательства, которые были взяты перед игроками прежним руководством, выходят за рамки финансирования клуба. В Министерстве спорта есть вся раскладка. Однако я не думаю, что стоит говорить о крахе. Понимание ситуации вверху есть. И финансирование есть, только его с учетом всех обстоятельств надо корректировать.

Уволен спортивный директор? Мы расторгли трудовое соглашение. Есть стопроцентные факты, что он участвовал в ситуации со взломом клубных соцсетей и распространением негативной информации. Также расстались с двумя сотрудниками пресс-службы, вышедшими из доверия.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:56
Да плевать на этот "Енисей".
ДСА
ДСА
сегодня в 13:38
И более мощные гиганты банкротились.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 13:35
похоже Енисею пришел кирдык
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