Директор «Енисея» опроверг информацию, что клуб может обанкротиться

Директор «Енисея» Алексей Ивахов опроверг информацию о том, что красноярский клуб может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

Те обязательства, которые были взяты перед игроками прежним руководством, выходят за рамки финансирования клуба. В Министерстве спорта есть вся раскладка. Однако я не думаю, что стоит говорить о крахе. Понимание ситуации вверху есть. И финансирование есть, только его с учетом всех обстоятельств надо корректировать.

Уволен спортивный директор? Мы расторгли трудовое соглашение. Есть стопроцентные факты, что он участвовал в ситуации со взломом клубных соцсетей и распространением негативной информации. Также расстались с двумя сотрудниками пресс-службы, вышедшими из доверия.