Маркович: «Шюррле говорит, что всем доволен в Москве»

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович рассказал о своей дружбе с немецким футболистом «Спартака» Андре Шюррле.
Вместе играли в «Фулхэме»? Да, мы по-прежнему довольно близки, иногда переписываемся. Как дела в Москве, бла-бла-бла. Говорит, всем доволен. В «Фулхэме» он был травмирован, я тоже, так и сблизились (смеется). Он отличный парень и топовый игрок. Он ведь здесь? Я обязательно его поймаю.
Напомним, что «Спартак» и «Партизан» проводят сбор в Катаре, где принимают участие в Кубке Париматч Премьер. Команды сыграют 8 февраля.
Ранее «Спартак» рассказал о сроках восстановления Шюррле.