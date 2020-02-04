Маркович: «Шюррле говорит, что всем доволен в Москве»

Полузащитник «Партизана» рассказал о своей дружбе с немецким футболистом «Спартака» .

Вместе играли в «Фулхэме»? Да, мы по-прежнему довольно близки, иногда переписываемся. Как дела в Москве, бла-бла-бла. Говорит, всем доволен. В «Фулхэме» он был травмирован, я тоже, так и сблизились (смеется). Он отличный парень и топовый игрок. Он ведь здесь? Я обязательно его поймаю.