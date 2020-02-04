Петраков: «Со среды должно начаться поступление средств на счет „Луча“»

Главный тренер «Луча» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

Исходя из той информации, что мне сообщили руководители клуба, в Министерстве спорта вопрос по «Лучу» решен положительно. Со среды должно начаться поступление средств. Будем оплачивать сборы, рассчитываться с долгами.

Сборы? Вылет перенесли ориентировочно на 7 февраля. Поедут, кто остался в команде, возьмем ребят из молодежного состава. Главное, чтобы команда начала работать, а там уже будем стараться открыть заявку и добрать игроков.