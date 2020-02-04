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Петраков: «Со среды должно начаться поступление средств на счет „Луча“»

сегодня, 12:08

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в клубе.

Исходя из той информации, что мне сообщили руководители клуба, в Министерстве спорта вопрос по «Лучу» решен положительно. Со среды должно начаться поступление средств. Будем оплачивать сборы, рассчитываться с долгами.

Сборы? Вылет перенесли ориентировочно на 7 февраля. Поедут, кто остался в команде, возьмем ребят из молодежного состава. Главное, чтобы команда начала работать, а там уже будем стараться открыть заявку и добрать игроков.

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beefs
beefs
сегодня в 13:14
Ну и обстановка...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:38
На обещаниях можно и до лета протянуть.
112910415
112910415
сегодня в 12:23
прерывистый луч надежды ...
1 команда
1 команда
сегодня в 12:09
Удачи Лучу!
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