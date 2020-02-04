Ростовцев: «Край обязался выделить „Енисею“ 236 миллионов рублей»

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о проблемах «Енисея» в нынешнем сезоне.

Бюджет клуба? Край обязался выделить клубу 236 миллионов рублей.

Как болельщики реагируют на последние события? У предыдущего менеджмента шикарно работала пиар-служба. Реально хорошо, сильный продукт создавали. Через официальные странички, соцсети, сообщества и так далее в народ текло то, что им надо. Потом все поутихло, но в конце января были взломаны клубные аккаунты, наружу полез негатив. Новая пресс-служба вернула контроль над ситуацией, установила IP-адреса, нашла исполнителей. Был уволен спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, бывший журналист, имевший к этому отношение.

Но психологическое давление продолжается другими методами. Бывшие будут мочить нынешних через доступные медиаканалы. Готовы, ждем. Понимаем: попытки навести порядок и обуздать безумные траты нравятся не всем. Несмотря на пальбу и тернистый путь, продолжаем двигаться вперед. Однако происходит и запредельное. В минувшую пятницу родителям девушки, возглавляющей сейчас пресс-службу «Енисея», доставили букет цветов. С четным их количеством.