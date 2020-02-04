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Ростовцев: «Край обязался выделить „Енисею“ 236 миллионов рублей»

сегодня, 11:31

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о проблемах «Енисея» в нынешнем сезоне. 

Бюджет клуба? Край обязался выделить клубу 236 миллионов рублей.

Как болельщики реагируют на последние события? У предыдущего менеджмента шикарно работала пиар-служба. Реально хорошо, сильный продукт создавали. Через официальные странички, соцсети, сообщества и так далее в народ текло то, что им надо. Потом все поутихло, но в конце января были взломаны клубные аккаунты, наружу полез негатив. Новая пресс-служба вернула контроль над ситуацией, установила IP-адреса, нашла исполнителей. Был уволен спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, бывший журналист, имевший к этому отношение.

Но психологическое давление продолжается другими методами. Бывшие будут мочить нынешних через доступные медиаканалы. Готовы, ждем. Понимаем: попытки навести порядок и обуздать безумные траты нравятся не всем. Несмотря на пальбу и тернистый путь, продолжаем двигаться вперед. Однако происходит и запредельное. В минувшую пятницу родителям девушки, возглавляющей сейчас пресс-службу «Енисея», доставили букет цветов. С четным их количеством. 

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galem72
galem72
сегодня в 11:50
Блин, да когда же это прекратится? Ну сколько можно тратить деньги налогоплательщиков на всякие бесполезные кружки и образования? Что, в регионе некуда больше вложить средств для улучшения жизненной ситуации людей? Летом уникальные горящие леса, видите ли, им "нецелесообразно" было тушить: погорят-погорят, да и потухнут сами. А тут четверть миллиарда на никому ненужный спортивный клуб...
У этих ноунеймов есть какие-то там болельщики (2900 штук в среднем), вот пусть они и содержать свой енисей.
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