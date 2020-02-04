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«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

сегодня, 10:55

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин присоединится к клубу с юга России. 

Кокорин? Если что-то изменится — узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю. В «Сочи» будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в «Сочи», то будем обсуждать этот момент.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 11:56
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
particular
particular ответил Faustello
сегодня в 11:53
Как говорится и миньет, классика и другое ))
Грубовато, на флажке, но по факту..:)))
Faustello
Faustello ответил particular
сегодня в 11:51
Сочи, который до сих пор, выполнял роль отстойника для лишних и инструмента для содержания Зенита в рамках FP, теперь ещё претендует на амплуа мягкой подушки для Кокорина и смягчения ситуации..:)) Универсальный клуб..:))
Как говорится и миньет, классика и другое ))
Faustello
Faustello ответил Caniggia
сегодня в 11:50
Надо Сочи существенно перебить его зарплату в Зените, предложить тысячи 22-23, должен прилететь.
ещё можно стульями заманить, разбросать на поле и по базе везде ))
Faustello
Faustello ответил RussianMango
сегодня в 11:49
Я всегда поддерживаю команды с Юга. И Сочи вроде южный город...но то, что творится в клубе с подачи Газпрома, вызывает отвращение. Поэтому, желаю Сочи вылета в пердив...очиститься от......и после вернуться в Премьер лигу.
Сочи это не команда с юга, а команда базирующаяся на юге.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
сегодня в 11:39
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил nikoladolgov
    сегодня в 11:38
    Похоже пора Путину позвонить бывшему зеку Кокоше и покланяться в ножки.... А иначе никак.
    Пукин такое не прощает. Злопамятный моссадовец.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:33
    Похоже пора Путину позвонить бывшему зеку Кокоше и покланяться в ножки....

    А иначе никак.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:29
    Наверное повысят зарплату с 20.000 до 25.000 руб.
    RussianMango
    RussianMango
    сегодня в 11:25
    Я всегда поддерживаю команды с Юга. И Сочи вроде южный город...но то, что творится в клубе с подачи Газпрома, вызывает отвращение. Поэтому, желаю Сочи вылета в пердив...очиститься от......и после вернуться в Премьер лигу.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 11:23
    РФС пора уже внести изменения в регламент, по которому из одного клуба в другой в аренду нельзя переходить более 2 игрокам
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:18
    Надо Сочи существенно перебить его зарплату в Зените, предложить тысячи 22-23, должен прилететь.
    particular
    particular
    сегодня в 11:18
    Сочи, который до сих пор, выполнял роль отстойника для лишних и инструмента для содержания Зенита в рамках FP, теперь ещё претендует на амплуа мягкой подушки для Кокорина и смягчения ситуации..:)) Универсальный клуб..:))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:14
    Вряд ли это руководство само решило. Весь год клуб ждал Кокорина. Миллер тоже был в курсе и явно не против. А тут резко все поменялось.
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:13
    Сломают Кокошу...
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:09
    Стоп, так они подписали договор аренды Кокорина, или нет?
    Надоели эти мутные филиалы - Сочи, Оренбурги...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 11:08
    Кокорина вообще походу за человека не держат. Его растоптали, унизили! Как после всего он может взять и приехать в фк "Сочи"?
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:07
    скорее, позвонит
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 11:04
    Да что они уперлись в этого негодяя?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:03
    Может Кокорин и рад но Зенит против.
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 11:00
    Надейтесь.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    сегодня в 10:58
    Пустые надежды.
    КРУЖКА БРАГИ
    КРУЖКА БРАГИ
    сегодня в 10:56
    Ждите будет в своем филиале)
    MaxRnD
    MaxRnD
    сегодня в 10:55
    Как Карлсон, который улетел, но обещал вернуться
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