«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» присоединится к клубу с юга России.

Кокорин? Если что-то изменится — узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю. В «Сочи» будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в «Сочи», то будем обсуждать этот момент.