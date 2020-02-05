Руководство МЮ ожидает, что два вратаря вскоре покинут клуб

Руководство «Манчестер Юнайтед» ожидает, что вратари Серхио Ромеро и Ли Грант летом покинут клуб. «Красные дьяволы» уже начали искать им замену, сообщает британская пресса. Отмечается, что в услугах Ромеро заинтересованы «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».
Контракт Ромеро с МЮ рассчитан до 2021 года. Соглашение Гранта истекает летом 2020-го.
Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» планирует серьезное усиление состава. Сообщалось, что манкунианцы намерены приобрести полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо следующим летом.