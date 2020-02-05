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Руководство МЮ ожидает, что два вратаря вскоре покинут клуб

сегодня, 08:17

Руководство «Манчестер Юнайтед» ожидает, что вратари Серхио Ромеро и Ли Грант летом покинут клуб. «Красные дьяволы» уже начали искать им замену, сообщает британская пресса. Отмечается, что в услугах Ромеро заинтересованы «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Контракт Ромеро с МЮ рассчитан до 2021 года. Соглашение Гранта истекает летом 2020-го.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» планирует серьезное усиление состава. Сообщалось, что манкунианцы намерены приобрести полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо следующим летом.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:07
Пора что то менять
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:51
Заменят на более молодых.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:35
Не самая большая потеря.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Ромеро без работы не останется
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