«Челси» летом вернётся к кандидатуре Дембеле

«Челси» этим летом возобновит попытки приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, информирует источник.
Отмечается, что руководство лондонского клуба выделит главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду свыше 150 млн фунтов на новых игроков, чтобы компенсировать его недовольство зимней трансферной кампанией. Несмотря на окончание срока действия трансферного запрета, «Челси» не подписал ни одного футболиста для основной команды.
По слухам, Лэмпард также намерен найти замену основному голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге.