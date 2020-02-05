Рио Фердинанд: «„Ливерпуль“ не ограничится сиюминутным успехом»

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сегодня, 09:55

Бывший защитник МЮ заявил, что «Ливерпуль» может хорошо выступать не только в текущем сезоне, но и в последующие годы.

Думаю, это страшная часть для всех остальных, «Ливерпуль» не ограничится сиюминутным успехом, они будут хороши длительное время. Они выглядят как команда, построенная на долгий срок. По моему мнению, другие команды и другие владельцы могут брать пример с «Ливерпуля». Они инвестировали в своего тренера и его идеи. Тренеру позволили постепенно реализовывать эти идеи. У него не было успеха сразу же, но вы видите, что это приносит плоды четыре или пять лет спустя. Ему дали время и ресурсы, и теперь приходят трофеи.

Отметим, что в общении с журналистами Фердинанд также высказался о защитнике «Ливерпуля» .