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Рио Фердинанд: «„Ливерпуль“ не ограничится сиюминутным успехом»

сегодня, 09:55

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что «Ливерпуль» может хорошо выступать не только в текущем сезоне, но и в последующие годы.

Думаю, это страшная часть для всех остальных, «Ливерпуль» не ограничится сиюминутным успехом, они будут хороши длительное время. Они выглядят как команда, построенная на долгий срок. По моему мнению, другие команды и другие владельцы могут брать пример с «Ливерпуля». Они инвестировали в своего тренера и его идеи. Тренеру позволили постепенно реализовывать эти идеи. У него не было успеха сразу же, но вы видите, что это приносит плоды четыре или пять лет спустя. Ему дали время и ресурсы, и теперь приходят трофеи.

Отметим, что в общении с журналистами Фердинанд также высказался о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

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Леха Малышев
Леха Малышев ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 10:34
Вы уверены, что они стоят на северо-западе Италии, а не сидят за компьютером в хрущевке где нибудь в мухосранске?
particular
particular
сегодня в 10:24
Нынче, никто не станет ждать успехов 3-5 лет... В ТО накупили игроков, а к концу сезона, будьте любезны, трофеи в музей клуба... Нет результата - секундомер, свисток в зубы и на выход..:)
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 10:19
Так и есть.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 10:18
Да на самом деле в Англии-то никто не возмущён. Были же МЮ Фергюсона, Челси Моуринью или Арсенал Венгера в лучшие времена, которые нравились всем. Только на северо-западе Италии с одиночными пикетами стоят некоторые личности :)
marvel777
marvel777
сегодня в 10:12
второй большой трофей за 2 года - это уже не сиюминутный успех
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