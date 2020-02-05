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Кепа: «Яшин был фантастическим вратарем»

сегодня, 14:39

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага в интервью Окко Спорт высказался о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

Яшин был фантастическим вратарем, не зря его прозвали «Черный паук». К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным то, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь. Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да еще и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности.

Ранее сообщалось, что испанское издание AS выбрало Яшина одним из лучших игроков в истории футбола.

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Don trambon
Don trambon ответил Виссарионович
сегодня в 15:11
Скоро будет премия имени Роналду. В виде уменьшенной копии той криволицей статуи. Вручаться будет за лучший нырок года и исполнение пенальти.
Эх да, спартачам только слюни и остаётся пускать ибо никогда не было и не будет таких спортсменов, как Яшин и КриРо, одни бромонтаны да кутёповы.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:00
Все верно сказал, Яшин легенда мирового футбола......
Filosofo
Filosofo
сегодня в 14:48
Кепин
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:46
И кепа у него была фантастическая...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:45
Яшин Легенда!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:43
Скоро будет премия имени Роналду. В виде уменьшенной копии той криволицей статуи.
Вручаться будет за лучший нырок года и исполнение пенальти.
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