Кепа: «Яшин был фантастическим вратарем»

Голкипер «Челси» в интервью Окко Спорт высказался о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

Яшин был фантастическим вратарем, не зря его прозвали «Черный паук». К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным то, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь. Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да еще и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности.