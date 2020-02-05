Неймар: «Месси – лучший в истории!»

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сегодня, 12:15

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, которому сегодня исполняется 28 лет, дал интервью официальному сайту FIFA . В беседе нападающий высказался о капитане «Барселоны» , с которым был партнером по команде во время выступлений за каталонцев. Форвард ПСЖ ответил на вопрос, считает ли он Месси лучшим игроком в истории футбола.

Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Если брать во внимание тех игроков, которых я видел в деле, могу сказать, что Месси лучший в истории!