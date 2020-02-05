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Неймар: «Месси – лучший в истории!»

сегодня, 12:15

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, которому сегодня исполняется 28 лет, дал интервью официальному сайту FIFA. В беседе нападающий высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым был партнером по команде во время выступлений за каталонцев. Форвард ПСЖ ответил на вопрос, считает ли он Месси лучшим игроком в истории футбола.

Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Если брать во внимание тех игроков, которых я видел в деле, могу сказать, что Месси лучший в истории!

Отметим, что в общении с журналистами Неймар также поделился мнением о партнере по команде – нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:40
А не реальное чудо,отдыхая несколько лет получает миллионы евро.


Дембеле купили за 150 млн,но за эти годы он играл где то 20% времени,и вот новая новость:"
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле снова получил разрыв сухожилия правого бедра и пропустит остаток сезона-2019/20.
И так с начало года почти не играл и в первых же тренировках Сетьена опять поломался.

Ломай меня полностью-он из этой басни.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:36
Мир знает много фальшивых историй/теорий - история происхождения вселенной, вследствие большого взрыва (при чём остаётся не ясным что рвануло и где), история возникновения жизни из первичного бульона, история эволюции, история древнего мира, которая переписывалась тысячи раз и теперь не ясно, есть ли там, хоть капля правды, история так называемого клуба "интер". Вот теперь и для Месси отвели уголок истории, в котором он якобы лучший. Аха-ха)
Ты все пррвильно описал,кроме Месси.Месси это невоображаемое чудовище.
max74
max74
сегодня в 13:24
Соображает
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил амурец
сегодня в 13:20
ну поражаюсь Неймару, так говорить об игроке который в 2015 украл у него ЗМ
Так у бразильцев же рабство в крови. Сотни лет на плантациях и фазендах не прошли бесследно. Аха-ха)
ermak6848
ermak6848 ответил drug01
сегодня в 13:19
Кукушка хвалить петуха....
за то, хвалит он кукушку...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:19
Мир знает много фальшивых историй/теорий - история происхождения вселенной, вследствие большого взрыва (при чём остаётся не ясным что рвануло и где), история возникновения жизни из первичного бульона, история эволюции, история древнего мира, которая переписывалась тысячи раз и теперь не ясно, есть ли там, хоть капля правды, история так называемого клуба "интер". Вот теперь и для Месси отвели уголок истории, в котором он якобы лучший. Аха-ха)
drug01
drug01
сегодня в 13:02
Кукушка хвалить петуха....
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 12:56
Без нас бы месся стал бы не более, чем очередным дриблером-бегунком, поэтому, сначала, лучшие-именно мы, судьи.
амурец
амурец
сегодня в 12:52
ну поражаюсь Неймару, так говорить об игроке который в 2015 украл у него ЗМ
aastik
aastik
сегодня в 12:47
Неймару так захотелось сказать.
marvel777
marvel777
сегодня в 12:46
подкатывание яиц к Барсе продолжается,не возьмут можно будет к Реалу снова начать
Groove000
Groove000 ответил Alex12357
сегодня в 12:45
Аргентинский Лори,как и Роналду -НИКОГДА НЕ БУДУТ лучшими в мире,они играют себе на славу ,а не на команды ,если бы они играли на команды,то возможно и были бы ЧМ,а так что имеем ,то имеем !!!
Мда, твой кумир говорит, что он лучший, а ты ему противоречишь, лол)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:44
Аргентинский Лори,как и Роналду -НИКОГДА НЕ БУДУТ лучшими в мире,они играют себе на славу ,а не на команды ,если бы они играли на команды,то возможно и были бы ЧМ,а так что имеем ,то имеем !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:37
У каждого свое мнение...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:19
Та ты постоянно на тусе и видать под чем то. Показалось видимо.
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