Неймар: «Месси – лучший в истории!»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, которому сегодня исполняется 28 лет, дал интервью официальному сайту FIFA. В беседе нападающий высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым был партнером по команде во время выступлений за каталонцев. Форвард ПСЖ ответил на вопрос, считает ли он Месси лучшим игроком в истории футбола.
Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Если брать во внимание тех игроков, которых я видел в деле, могу сказать, что Месси лучший в истории!
Отметим, что в общении с журналистами Неймар также поделился мнением о партнере по команде – нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.
Дембеле купили за 150 млн,но за эти годы он играл где то 20% времени,и вот новая новость:"
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле снова получил разрыв сухожилия правого бедра и пропустит остаток сезона-2019/20.
И так с начало года почти не играл и в первых же тренировках Сетьена опять поломался.
Ломай меня полностью-он из этой басни.
Дембеле купили за 150 млн,но за эти годы он играл где то 20% времени,и вот новая новость:"
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле снова получил разрыв сухожилия правого бедра и пропустит остаток сезона-2019/20.
И так с начало года почти не играл и в первых же тренировках Сетьена опять поломался.
Ломай меня полностью-он из этой басни.