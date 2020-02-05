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Сёмин: «Будем пробовать Жемалетдинова в роли центрального нападающего»

сегодня, 22:24

Наставник «Локомотива» Юрий Семин рассказал о травмированных футболистах своей команды.

Потери в команде большие, но это часть футбола. Мы должны эти потери компенсировать за счет чего-то другого. Центральный нападающий? Будем Жемалетдинова пробовать. Я думаю, он сможет сыграть. Будем и другие варианты какие-то искать. Еще у нас есть три игры в рамках подготовительного этапа, а дальше посмотрим.

Травма Антона Миранчука? Ситуация нормальная. Он получил ушиб именно в том месте, где у него был перелом. Травма очень болезненная, но вторичного перелома нет

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Миранчук Антон  Жемалетдинов Рифат
Источник: Матч ТВ
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