Рейнгольд: «„Зенит“ поступает по-скотски с Кокориным»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» :

У меня вопрос к господам чиновникам из Санкт-Петербурга: вы что творите вообще, вы чего хотите? Так нельзя с человеком поступать, просто нельзя! Все, что случилось с Кокориным, – беда.

Он отсидел свое, вину свою оставил за решеткой. Сейчас стал умнее. Наверное, смотрит издалека за тем, как складываются дела у Мамаева в «Ростове». У того все в порядке. Зачем гнобить парня, издеваться? Это неуважение не только к нему. Он что, раб?

Фактически «Зенит» наказывает его еще раз. За что? Мне это непонятно. И самое интересное, руководство клуба молчит. Ну скажите, господин Миллер, Медведев, Ротенберг, – что вы хотите?

Если Кокорина хочет видеть в своей команде Семак, – то вообще вопросы отпадают. Главный тренер хочет этого игрока. Он что, должен каждому доказывать, что Кокорин ему нужен? Это такой бардак, такая безответственность со стороны руководства «Зенита», что просто диву даешься!

Он свою жизнь отдал за этот вид спорта – и в ЦСКА , и в «Зените», и в сборной России. Вы-то что в этом понимаете? С ума сошли, что ли? Это вам не кнопочку нажимать на бензоколонке и не газ пускать в вентиле. Это судьба человека, его жизнь.

Кокорин отсидел свое, дайте ему завершить карьеру там, где он хочет. А если он вам не нужен, дайте уйти. У него куча предложений. Может, «Спартак» его возьмет – хоть один нормальный трансфер сделает за всю историю существования.

Если они хотят, чтобы он поднял с колен «Сочи», то это глупость несусветная. «Сочи» уже в ФНЛ , ловить им нечего, я смотрел турнирную таблицу. Никакой Кокорин там не поможет. Даже Месси и Роналду не помогут. Дураку ясно – «Сочи» смотрит в первый дивизион, как грязный на баню.

Зачем дергаете игрока, который, честно говоря, может играть за сборную России? Загнали в «Зенит»-2. Он что, за рубль двадцать там играть должен? У него жена красивая, ребенок, он должен существовать. Не нужен футболист – отдайте в другой клуб.

А так «Зенит» поступает по-скотски: ни себе, ни людям.