ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «„Зенит“ поступает по-скотски с Кокориным»

сегодня, 22:14

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным:

У меня вопрос к господам чиновникам из Санкт-Петербурга: вы что творите вообще, вы чего хотите? Так нельзя с человеком поступать, просто нельзя! Все, что случилось с Кокориным, – беда.

Он отсидел свое, вину свою оставил за решеткой. Сейчас стал умнее. Наверное, смотрит издалека за тем, как складываются дела у Мамаева в «Ростове». У того все в порядке. Зачем гнобить парня, издеваться? Это неуважение не только к нему. Он что, раб? 

Фактически «Зенит» наказывает его еще раз. За что? Мне это непонятно. И самое интересное, руководство клуба молчит. Ну скажите, господин Миллер, Медведев, Ротенберг, – что вы хотите?

Если Кокорина хочет видеть в своей команде Семак, – то вообще вопросы отпадают. Главный тренер хочет этого игрока. Он что, должен каждому доказывать, что Кокорин ему нужен? Это такой бардак, такая безответственность со стороны руководства «Зенита», что просто диву даешься!

Он свою жизнь отдал за этот вид спорта – и в ЦСКА, и в «Зените», и в сборной России. Вы-то что в этом понимаете? С ума сошли, что ли? Это вам не кнопочку нажимать на бензоколонке и не газ пускать в вентиле. Это судьба человека, его жизнь.

Кокорин отсидел свое, дайте ему завершить карьеру там, где он хочет. А если он вам не нужен, дайте уйти. У него куча предложений. Может, «Спартак» его возьмет – хоть один нормальный трансфер сделает за всю историю существования.

Если они хотят, чтобы он поднял с колен «Сочи», то это глупость несусветная. «Сочи» уже в ФНЛ, ловить им нечего, я смотрел турнирную таблицу. Никакой Кокорин там не поможет. Даже Месси и Роналду не помогут. Дураку ясно – «Сочи» смотрит в первый дивизион, как грязный на баню.

Зачем дергаете игрока, который, честно говоря, может играть за сборную России? Загнали в «Зенит»-2. Он что, за рубль двадцать там играть должен? У него жена красивая, ребенок, он должен существовать. Не нужен футболист – отдайте в другой клуб.

А так «Зенит» поступает по-скотски: ни себе, ни людям.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сёмин: «Будем пробовать Жемалетдинова в роли центрального нападающего»
Сегодня, 22:24 Комментарии0
Сёмин: «Коченков не очень уверенно действовал в прошлой серии пенальти»
Сегодня, 22:12 Комментарии1
Сёмин: «Поработаем над стандартными положениями»
Сегодня, 22:04 Комментарии0
Ал. Миранчук: «Брат улетел в Германию к своему врачу»
Сегодня, 21:49 Комментарии3
Ал. Миранчук: «Смолов ничего не говорил о „Сельте“»
Сегодня, 21:46 Комментарии2
Ребров: «Тедеско требует много прессинговать»
Сегодня, 21:39 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikot
nikot
сегодня в 22:59
Зенит-это беда всей России!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:57
А ведь по сути Рейнгольд прав. «„зенит“ поступает по-свински с Кокориным»
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:39
По большому счету, всем глубоко наплевать о чем там истерит Рейнгольд. Он так часто это делает, что внимания на это никто не обращает!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:37
Дед вскипел...
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 22:35
"Сочи» уже в ФНЛ, ловить им нечего, я смотрел турнирную таблицу." Сочи отстает на 4 очка от 3 клубов а 11 туров до конца сезона, какую таблицу он смотрел КХЛ что ли? Короче спартач в своем репертуаре.
Теперь про Кокорина, он отсидел и вину искупил перед обществом и государством. Зенит его наказывает не за эту вину, а за отсутствие полуторагодовалой игровой практики уже сложившийся состав в котором он не играл бы в основе. Пол года в Сочи и он мог бы запросто вытеснить Азмуна. Вопрос к Рейнгольду, в каком месте он поумнел?
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил Leha-ha50
сегодня в 22:28
Когда в Спартаке бунт или заваруха, дед не столь многословен как сейчас. В Зените примут решение не опираясь на истерику Рейнгольда.
Причем Спартак?????
Если он говорит про зенит!!!!!
Он просто высказал свое мнение!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:25
Когда в Спартаке бунт или заваруха, дед не столь многословен как сейчас.
В Зените примут решение не опираясь на истерику Рейнгольда.
Asper
Asper
сегодня в 22:25
А вот если что ловить Сочи или нет, мы ещё посмотрим, Валера
Asper
Asper ответил Союзник противников
сегодня в 22:22
В этом месте он, вероятно, про Семака
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:21
Нужен игрок команде или нет должен решать тренер. А в случае с Кокориным высшее руководство Зенита показало что ни что не ставит мнение Сергея Семака. Это неправильно
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:20
В ЦСКА??? Во дятел старыЙ!!! Может в "Динамо",спартач??? Жизнь он отдал...
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 22:17
Во такой вот у нас в стране клуб! ахаха)))
Ох и зенит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100