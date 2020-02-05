Ребров: «Тедеско требует много прессинговать»

Вратарь «Спартака» похвалил главного тренера команды после матча с «Локомотивом» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря. Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме.