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Ребров: «Тедеско требует много прессинговать»

сегодня, 21:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Спартака» Артем Ребров похвалил главного тренера команды Доменико Тедеско после матча с «Локомотивом» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря. Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме.

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VIPded
VIPded
сегодня в 22:15
Подхалимаж...)))
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