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Сёмин: «Поработаем над стандартными положениями»

сегодня, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

 Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Почему не сделали больше замен? Ну мы должны уже немножко больше играть. Уже подошла ситуация, когда футболисты должны выходить на другой уровень. Поэтому игроки получили больше времени, а некоторые сыграли весь матч. 

Что случилось с «Локомотивом» в начале второго тайма? Я думаю, тут дело в «Спартаке». Они поменяли состав, были посвежее, быстрее, агрессивнее. Но в дальнейшем наши игроки переломили ход матча, в целом игра во втором тайме была равной. Пропустили гол после углового. Мы не очень хорошо играем во время стандартных положений и должны акцентировать внимание на этом.

Турнир Кубок Париматч Премьер мне нравится, он хорошо организован. Все команды тренируются в самое удобное время. У нас много времени для тренировочной работы есть. И еще есть серьезные товарищеские матчи. Все идеально,

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
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