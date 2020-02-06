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Мельхиот об Аррисабалаге: «Лэмпарду не нужна обуза на воротах»

сегодня, 07:34

Бывший защитник «Челси» Марио Мельхиот прокомментировал текущую ситуацию с голкиперами лондонцев. Напомним, Кепа Аррисабалага потерял место в основе «синих», в последних двух матчах главный тренер команды Фрэнк Лэмпард ставил в ворота 38-летнего Вилли Кабальеро. По слухам, наставник «Челси» хочет приобрести нового голкипера.

Должен ли Кабальеро остаться в «Челси»? Пока продолжает выступать. Мы все знаем Кабальеро, временами он заигрывается с мячом. Хотелось бы, чтобы он не рисковал, а играл проще, как этого ожидают от всех вратарей. Если он будет так играть, то я не знаю, как Кепа вернёт своё место в основе.

Оборона «Челси» также вызывает вопросы, но после возвращения в строй Рюдигера Лэмпард может задуматься: «Так, теперь надо сфокусироваться на главном, необходим надёжный голкипер, мне не нужна обуза».

Я был на ноябрьской игре с «Аяксом» (4:4), и когда Кепа пропустил со штрафного, это выглядело как «Да что это было?»

Я не хочу сказать, что Кепа не является хорошим вратарём, но вам бы не хотелось, чтобы ваш голкипер был обузой. Такого у «Челси» не было никогда. Кудичини, Чех, Куртуа – все хорошие голкиперы. Когда место в основе теряет вратарь – это сильно отличается от случаев с полевыми игроками.

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ДСА
ДСА
сегодня в 08:03
Нужно купить вратаря попроще.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:47
Прав.(((
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