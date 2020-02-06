Экдаль: «Многие игроки хотели бы сделать каминг-аут, но боятся негатива»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции выступил с речью на конференции «Спорт против гомофобии: матч, который необходимо выиграть».

Как профессиональный футболист, я считаю необходимым способствовать повышению осведомлённости европейского общества о гомофобии. В футболе всего лишь 8 человек совершили каминг-аут. Их примеру хотели бы последовать многие другие игроки, но они опасаются негативных реакций в их адрес.

Эти игроки вынуждены скрываться и жить в страхе. Мы должны реагировать на это и использовать образование в качестве инструмента для положительных перемен. В идеальном мире никто не должен стесняться признать свою гомосексуальность – как в обычной жизни, так и в футболе.