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Экдаль: «Многие игроки хотели бы сделать каминг-аут, но боятся негатива»

сегодня, 06:11

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль выступил с речью на конференции «Спорт против гомофобии: матч, который необходимо выиграть».

Как профессиональный футболист, я считаю необходимым способствовать повышению осведомлённости европейского общества о гомофобии. В футболе всего лишь 8 человек совершили каминг-аут. Их примеру хотели бы последовать многие другие игроки, но они опасаются негативных реакций в их адрес.

Эти игроки вынуждены скрываться и жить в страхе. Мы должны реагировать на это и использовать образование в качестве инструмента для положительных перемен. В идеальном мире никто не должен стесняться признать свою гомосексуальность – как в обычной жизни, так и в футболе.

Ранее бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер отметил, что принял правильное решение, когда 6 лет назад совершил каминг-аут.

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