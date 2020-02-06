Индзаги: «„Лацио“ заслуживал победы, но нам немного не повезло»

Главный тренер «Лацио» подвёл итоги перенесённого матча 17-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).

Я поздравил команду, потому что мы проделали очень большую работу в матче против очень организованной и физически сильной командой, которая играла с огромной интенсивностью. Мы нанесли 27 ударов и заслуживали победы, но нам немного не повезло.

Несмотря на тот факт, что матч закончился со счётом 0:0, и есть некоторые сожаления, я думаю, болельщики получили удовольствие. Мы были остры, дважды попали в штангу, и, объективно, я не мог просить парней о чём-то большем.

Теперь у нас есть четыре дня на подготовку к очень важной игре против «Пармы». Результат имеет значение, но и игра тоже, а эти парни отдали сегодня всё.