ГлавнаяНовости

Индзаги: «„Лацио“ заслуживал победы, но нам немного не повезло»

сегодня, 04:18
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвёл итоги перенесённого матча 17-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).

Я поздравил команду, потому что мы проделали очень большую работу в матче против очень организованной и физически сильной командой, которая играла с огромной интенсивностью. Мы нанесли 27 ударов и заслуживали победы, но нам немного не повезло.

Несмотря на тот факт, что матч закончился со счётом 0:0, и есть некоторые сожаления, я думаю, болельщики получили удовольствие. Мы были остры, дважды попали в штангу, и, объективно, я не мог просить парней о чём-то большем.

Теперь у нас есть четыре дня на подготовку к очень важной игре против «Пармы». Результат имеет значение, но и игра тоже, а эти парни отдали сегодня всё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гнабри: «Во втором тайме мы сбавили, и „Хоффенхайм“ смог вернуться в игру»
Сегодня, 04:31 Комментарии1
Флик: «„Бавария“ позволила „Хоффенхайму“ слишком много»
Сегодня, 03:47 Комментарии1
Шройдер после поражения от «Баварии»: «Конечно, мы злимся на себя»
Сегодня, 03:29 Комментарии0
Алли: «Мы одна из лучших команд мира и заслуживаем трофей»
Сегодня, 03:14 Комментарии0
Моуриньо: «Мне досталась команда с кучей проблем, но я отлично справляюсь»
Сегодня, 02:22 Комментарии3
Тренер «Атлетика»: «Какой может быть кризис, если есть Месси и Гризманн?»
Вчера, 22:40 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100