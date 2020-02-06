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Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад»

сегодня, 06:51

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет «Барселону» или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у «Реала» после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус».

Это неизбежно, учитывая значимость этих футболистов. Когда Месси покинет «Барселону», им потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. Эти парни забивают по 40-50 голов за сезон, так что этого не избежать.

Вчера форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал Месси лучшим футболистом в истории из тех игроков, кого он видел в деле.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:51
Ясень пень.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:37
Это очевидно, пример с Реалом доказал!
Borzoy555
Borzoy555
сегодня в 07:05
Ну после ухода гнома на пенсию в Гномье царство, барсу ждет большой спад. Это факт.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Если вся игра строится через Месси, конечно после его ухода будет спад.
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