Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад»

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сегодня, 06:51

Наставник «Манчестер Сити» в интервью Post United отметил, что, после того, как покинет «Барселону» или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у «Реала» после ухода в «Ювентус».

Это неизбежно, учитывая значимость этих футболистов. Когда Месси покинет «Барселону», им потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. Эти парни забивают по 40-50 голов за сезон, так что этого не избежать.

Вчера форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал Месси лучшим футболистом в истории из тех игроков, кого он видел в деле.