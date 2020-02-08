Игало поддерживает форму со сборной Великобритании по тхэквондо

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сегодня, 19:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» усиленно тренируется, чтобы быть готовым к игре за манкунианский клуб.

Нигериец работает со сборной Великобритании по тхэквондо, которая готовится к Олимпиаде-2020 в Токио. 30-летний форвард тренируется с тренером по физической подготовке Уэйном Ричардсоном.