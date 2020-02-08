Игало поддерживает форму со сборной Великобритании по тхэквондо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало усиленно тренируется, чтобы быть готовым к игре за манкунианский клуб.
Нигериец работает со сборной Великобритании по тхэквондо, которая готовится к Олимпиаде-2020 в Токио. 30-летний форвард тренируется с тренером по физической подготовке Уэйном Ричардсоном.
Стало известно, что Игало не полетит с МЮ на сбор в Испанию из-за ситуации с коронавирусом.
"Действия, направленные на ухудшение работы сайта (регулярное нарушение правил": каждый второй или третий комментарий - троллинг, не смотря на премодерацию, и 92 бана на аккаунте.
"Действия, направленные на ухудшение работы сайта (регулярное нарушение правил": каждый второй или третий комментарий - троллинг, не смотря на премодерацию, и 92 бана на аккаунте.