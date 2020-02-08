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Игало поддерживает форму со сборной Великобритании по тхэквондо

сегодня, 19:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало усиленно тренируется, чтобы быть готовым к игре за манкунианский клуб.

Нигериец работает со сборной Великобритании по тхэквондо, которая готовится к Олимпиаде-2020 в Токио. 30-летний форвард тренируется с тренером по физической подготовке Уэйном Ричардсоном.

Стало известно, что Игало не полетит с МЮ на сбор в Испанию из-за ситуации с коронавирусом.

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unoejk
unoejk ответил cska vperiod
сегодня в 19:21
Задаю вопрос от cska plus, какой взлом и терроризм о чём Вы, исправьте ошибку.
Добрый день.
"Действия, направленные на ухудшение работы сайта (регулярное нарушение правил": каждый второй или третий комментарий - троллинг, не смотря на премодерацию, и 92 бана на аккаунте.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:20
Разберитесь и исправьте ошибку по бану cska plus.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:18
не хочет получить по игалу
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