Руководство «Спартака» посетило тренировку «красно-белых»

«Спартак» провел тренировку в Катаре.
Занятие посетили владелец «красно-белых» Леонид Федун, его брат Андрей Федун и генеральный директор москвичей Томас Цорн.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вернулся в строй и работал по индивидуальной программе на тренировке.
Тренировка в понедельник: визит руководства и участие Умярова 👇https://t.co/DNmBjFyyR3#КрасноБелыеСборы🇶🇦| #День7 #Спартак pic.twitter.com/iYGtkWnmKd— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 3, 2020
Напомним, что «Спартак» в первом матче Кубка Париматч Премьер обыграл «Ростов».