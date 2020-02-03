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Руководство «Спартака» посетило тренировку «красно-белых»

сегодня, 21:27

«Спартак» провел тренировку в Катаре.

Занятие посетили владелец «красно-белых» Леонид Федун, его брат Андрей Федун и генеральный директор москвичей Томас Цорн.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вернулся в строй и работал по индивидуальной программе на тренировке.

Напомним, что «Спартак» в первом матче Кубка Париматч Премьер обыграл «Ростов». 

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Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 21:37
Руководство поискало что еще можно своровать, без этого оно не видит себя.
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