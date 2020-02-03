Онопко высоко оценил игру новичка ЦСКА Шкурина на сборе в Испании

Тренер ЦСКА подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора команды в Кампоаморе.

Все, что наметили на данный момент, выполнили, провели два контрольных матча. Самое главное, все в строю, в том числе и вернувшийся в группу Виктор Васин. Объем работы был серьезным по всем показателям — и по выносливости, и по силе, и по скорости. Тренерский штаб ежедневно контролирует необходимые показатели по датчикам, все идет по плану.

Хорошо работают все, в том числе и наш новичок Илья Шкурин, а также находящийся на просмотре Давид Караев. Отмечу и нашу молодежь, Константина Марадишвили и Максима Елеева. Они очень стараются, в играх и на тренировках доказывают, что конкурентноспособны.

По последней игре было заметно, что в атаке нам не хватает свежести. В обороне пропустили два гола после детских ошибок. Причины? Безусловно, сказалась усталость — необходимо учитывать, что команда сейчас находится под нагрузками. Возможно, сыграл определенную роль и факт, что мы играли вскоре после трехдневной паузы между сборами, и ребята не успели вновь почувствовать ритм. Безусловно, такие ошибки в центре защиты не оставляем без внимания, работаем над исправлением. Думаю, в официальных матчах такого не допустим.