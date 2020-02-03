ГлавнаяНовости

Онопко высоко оценил игру новичка ЦСКА Шкурина на сборе в Испании

сегодня, 21:16

Тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора команды в Кампоаморе.

Все, что наметили на данный момент, выполнили, провели два контрольных матча. Самое главное, все в строю, в том числе и вернувшийся в группу Виктор Васин. Объем работы был серьезным по всем показателям — и по выносливости, и по силе, и по скорости. Тренерский штаб ежедневно контролирует необходимые показатели по датчикам, все идет по плану.

Хорошо работают все, в том числе и наш новичок Илья Шкурин, а также находящийся на просмотре Давид Караев. Отмечу и нашу молодежь, Константина Марадишвили и Максима Елеева. Они очень стараются, в играх и на тренировках доказывают, что конкурентноспособны.

По последней игре было заметно, что в атаке нам не хватает свежести. В обороне пропустили два гола после детских ошибок. Причины? Безусловно, сказалась усталость — необходимо учитывать, что команда сейчас находится под нагрузками. Возможно, сыграл определенную роль и факт, что мы играли вскоре после трехдневной паузы между сборами, и ребята не успели вновь почувствовать ритм. Безусловно, такие ошибки в центре защиты не оставляем без внимания, работаем над исправлением. Думаю, в официальных матчах такого не допустим.

Тем временем стало известно, что состав ЦСКА в будущем может пополнить нападающий «Бернли» и сборной Чехии Матей Выдра

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Руководство «Спартака» посетило тренировку «красно-белых»
Сегодня, 21:27 Комментарии1
Форвард «Динамо» Н'Жи вернулся в общую группу после травмы
Сегодня, 17:49 ФотоВидеоКомментарии3
«Локомотив» показал, как команда готовится к матчу со «Спартаком»
Сегодня, 13:45 ВидеоКомментарии8
Азар вернулся в общую группу «Реала»
30 января ФотоКомментарии8
31 января Соболев проведёт первую тренировку за «Спартак»
30 января Комментарии28
ЦСКА провёл первую тренировку на сборе в Испании
29 января Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:13
Игра покажет!
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 22:09
Серьезные то покупки будут???? Или еще 17 летник пацанов купим из Тамбова и Крыльев???? Пока ...у нас самое тухлое усиление в лиге..
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:00
в прошлом году также было
cska plus
cska plus
сегодня в 21:49
Проверим на деле.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:47
У Виктора глаз - ватерпас, можно верить.
Bordend
Bordend
сегодня в 21:40
Это очень важно, раньше так ценили Чалова.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:38
С нетерпением ждем начала весенней части ЧР!!!
Поглядим , чего там Витя и К* приготовили?!?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 21:22
Посмотрим как на деле будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100