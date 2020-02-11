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Отец Комана: «Только я могу представлять интересы своего сына»

вчера, 18:34

Кристиан Коман, отец и агент полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, отреагировал на слова агента Эйди Уорда о будущем своего сына.

Я очень удивлен, что Эйди Уорд публично говорит о работе с Кингсли. Это просто неправильно. Я несу личную ответственность за карьеру моего сына с помощью агентства Style Management, никто другой не имеет права представлять интересы Кингсли.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
вчера в 19:45
Никто не спорит. Но сам же говорит что с помощью агентства... главой которого как раз и является Эйди Уорд!) И Уорд не сказал что он решает, он сказал что будет обсуждать с отцом игрока когда придёт время.
Так что в словах Эйди не так?? Батя Комана просто захотел выпендриться и показать что он главный?)) Ну так не пользуйся тогда вообще услугами агенства, если такой крутой ;)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:28
Не поделят никак деньги.
Gurben
Gurben
вчера в 18:46
Отец есть отец.
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