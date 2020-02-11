Отец Комана: «Только я могу представлять интересы своего сына»

Кристиан Коман, отец и агент полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, отреагировал на слова агента Эйди Уорда о будущем своего сына.
Я очень удивлен, что Эйди Уорд публично говорит о работе с Кингсли. Это просто неправильно. Я несу личную ответственность за карьеру моего сына с помощью агентства Style Management, никто другой не имеет права представлять интересы Кингсли.
Так что в словах Эйди не так?? Батя Комана просто захотел выпендриться и показать что он главный?)) Ну так не пользуйся тогда вообще услугами агенства, если такой крутой ;)
Так что в словах Эйди не так?? Батя Комана просто захотел выпендриться и показать что он главный?)) Ну так не пользуйся тогда вообще услугами агенства, если такой крутой ;)