Семак: «Конкретики по моему соглашению с „Зенитом“ еще не было»

Наставник «Зенита» в эфире телеканала «Россия 24» высказался о потенциальном продлении своего контракта с петербургским клубом.

Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению еще не было.

Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашения на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать.