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Семак: «Конкретики по моему соглашению с „Зенитом“ еще не было»

10 февраля 2020, 14:48

Наставник «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» высказался о потенциальном продлении своего контракта с петербургским клубом.

Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению еще не было.

Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашения на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать.  

Отметим, что нынешний контракт Семака с петербуржцами рассчитан до лета 2020 года.

В эфире «России 24» Семак также поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

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серый1925
серый1925
вчера в 21:51
всё будет в клеточку
Nekit92
Nekit92 ответил oFANATo
10 февраля в 21:46
До лета Серёга продержится, А летом будет новый иностранный тренер. Миллер не простит провал в ЛЧ и 4-ое место + история с Кокошей где Серёга вступился за последнего.
Хахахаха ты василий это первый сезон семака в еврокубках, чего от него требовать? Это ваш дядя женя прощает ганчаренку раз за разом. Богданыч чемпионат выиграл, и если весной еще возьмет, летом его выгонят ухаха. В конюшню наверно пойдет, когда ганчаренку выкинут. А вообще если б гинер был поумнее, взял бы серегу еще в качестве игрока. Не завидуй мальчик.
oFANATo
oFANATo
10 февраля в 20:04
До лета Серёга продержится, А летом будет новый иностранный тренер. Миллер не простит провал в ЛЧ и 4-ое место + история с Кокошей где Серёга вступился за последнего.
Санчо Панса
Санчо Панса
10 февраля в 19:43
Ничего, она обязательно появится! Дело времени, Сергей Богданович.
112910415
112910415
10 февраля в 17:49
итак, сообщение о том, что контракт продлён, было вбросом
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 17:43
Деньги не играют...у хорошего тренера)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 17:11
Я специально сказал "фактический" состав....
Из 211-ти млн минусни Малкома,Кокорина,Мамману....И 150-ти млн не наберется.....

И смысл пыжиться коль даже у команд не первого эшелона...Из любого топ-5 чемпионата..Байер.. Валенсия...Лион..Этот показатель в районе 420-550 млн евро....
LOpp
LOpp
10 февраля в 16:52
а писали, что Зенит уже продлил контракт с Семаком.
если Зенит вдруг станет чемпионом и Семака выгонят, то надо возвращать Луческу или Манчини. Они настоящие носители "Зенитовского духа" и адепты секты "Стрелка на груди".
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:49
211.9 млн.€ по данным трансфермаркета...не прибеднятесь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 16:43
Никто не говорит о составе Реала или Барсы.....
Но и с фактическим составом менее чем на 150 млн нет смысла в Европы заживать...
wingback
wingback
10 февраля в 16:40
Конкретика должна быть одна - пень под зад...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:38
Не ну если состав Барсы или Реала Семаку купить то он бы замахнулся на еврокубки))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 16:33
В защите 4-м игрокам из 7-ми - 356 лет на четверых...
Центр без Гарсии и Паредеса гуляй не хочу....Вчера армейская молодежь за 2-3 секунды его проходила...
Вопросов нет только к атакующей линии.....Дриусси,Дзюба,Азмун и Малком....

А еврокубки не РПЛ...Там особо не нападаешься..)))...Там и удар надо держать уметь....А как показали Лейпциг,Бенфика...да и Зальцбург...На своей половине у Зенита гараздо больше проблем чем на чужой....
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:25
Для толкового тренера у зенита и так топ состав по нашим меркам...и по меркам средненьких европейских клубов...вот и недовольны Семаком руководители...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 16:23
Скорей всего Семак рассчитывал уже по осени феерить и куражиться в еврокубках...Имея в составе и Малкома и Кокорина и Акунью и по...
А вышло вон как..."лазарет,недопуск,отказ"....
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:20
Так зачем купили то?...шоб було?)...нет логики...да и в Европе что то не шумело и с Халками и Витселями, манчини и др....с 2007 тишина...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 16:18
Совсем неиграющий Малком не имеет никакого отношения к (почти) выиграному чемпионату.....
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:15
Вот вот...а кто еще, кроме зенита может купить игрока за 40 лямов € для выигрыша ЧР?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 16:12
Никто и не говорит что Семак тренер-гений...
Как никто и не может утверждать будет ли продлен контракт...
Все зависит от амбиций и готовности нехило вложиться парней в галстуках в просторных кабинетах.....Вариантов то по сути немного.....Зовешь импортного тренера с 3-4-мя добротными недешевыми игроками и пытаешься пошуметь в европах....
Либо особо не тратишься...Сидишь тихо ждешь 3-го чемпионства....Параллельно показывая свою беспомощность с Вильярреалами и Лейпцигами....
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 16:01
Я о тренерских "талантах" Семака...Европа все показала...а в ЧР...в Спартаке бардак, у коней молодняк...а Ростов, Краснодар и Локо просто отцепили от чемпионской гонки...+ очки от Оренбурга и Сочи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
10 февраля в 15:56
"Цена чемпионств"...)))
Ты таки настаиваешь что чемпионство 2017 все же было купленным ???
Faustello
Faustello ответил Байкал-38.
10 февраля в 15:38
Летом будет безработным! Боссы Зенита хотят удачно выступать в ЛЧ, а Семак не подходит на эту роль, им именитого подавай. Да и Семака брали "прослойкой". А чемпионство с таким составом, особенно с глубиной скамейки и балерина с большого театра возьмёт. В некоторых матчах прослеживались именно тактические ошибки Семака из-за которых теряли очки.
Тоже думаю что Симага сольют летом, и да прежде всего из-за ЕК.
Верхние фейсы Зенита нетерпеливы, властны, славолюбивы и нихрена не понимают в футболе имея огромные бабки. Так что им поменять ГТ как два пальца об асфальт, думаю будет какой нить дорогой распиаренный иноземец с кругленькой личкой.
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 15:36
думаю расстанутся . труба против инакомыслия . а уж не поддержка гениальной линии миллера в отношении рабов делает сергея белой вороной в питерской клоаке ))
Izmar
Izmar
10 февраля в 15:25
В тарасовке лучше знают.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
10 февраля в 15:24
Тем кто с ним контракт не будет продлевать лучше всех известна цена этих "чемпионств"...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Байкал-38.
10 февраля в 15:22
Можно подумать что при Манчини или авб и т д зенит доходил до полуфинала. Они даже в чр плохо играли один сезон 1 а второй 5. Семак один чемп выиграл и второй скорее всего выиграет.
makkie
makkie
10 февраля в 15:22
Наверное всё зависит от того, будет ли рыпаться Семак по Кокорину или нет?
С таким РУ и враги не нужны...
yrasikos22
yrasikos22 ответил Байкал-38.
10 февраля в 15:21
Летом будет безработным! Боссы Зенита хотят удачно выступать в ЛЧ, а Семак не подходит на эту роль, им именитого подавай. Да и Семака брали "прослойкой". А чемпионство с таким составом, особенно с глубиной скамейки и балерина с большого театра возьмёт. В некоторых матчах прослеживались именно тактические ошибки Семака из-за которых теряли очки.
Семака в Зенит приглошали на долгую перспективу,первый сезон был проверочным и проверку он прошол,и на то что он сможет создать боевую команду которая ежегодно будет выступать в Лч и его выбрали болельщики а не руководство,а не по соглашению будут ли успехи и сразу выход в плейофф в Лч или нет.
Digger88
Digger88 ответил Jeck Denielse
10 февраля в 15:06
Думаешь Семак будет уволен после двух чемпионств к ряду ?? "Федунизм" прям какой то...))
Зачем уволен, контракт просто не продлит и уйдет. Как АВБ когда-то.
Байкал-38.
Байкал-38.
10 февраля в 15:04
Летом будет безработным! Боссы Зенита хотят удачно выступать в ЛЧ, а Семак не подходит на эту роль, им именитого подавай. Да и Семака брали "прослойкой".
А чемпионство с таким составом, особенно с глубиной скамейки и балерина с большого театра возьмёт. В некоторых матчах прослеживались именно тактические ошибки Семака из-за которых теряли очки.
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