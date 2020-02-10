Семак: «Конкретики по моему соглашению с „Зенитом“ еще не было»

Наставник «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» высказался о потенциальном продлении своего контракта с петербургским клубом.
Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению еще не было.
Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашения на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать.
Отметим, что нынешний контракт Семака с петербуржцами рассчитан до лета 2020 года.
В эфире «России 24» Семак также поделился мнением о трансферной политике «Зенита».
Из 211-ти млн минусни Малкома,Кокорина,Мамману....И 150-ти млн не наберется.....
И смысл пыжиться коль даже у команд не первого эшелона...Из любого топ-5 чемпионата..Байер.. Валенсия...Лион..Этот показатель в районе 420-550 млн евро....
Из 211-ти млн минусни Малкома,Кокорина,Мамману....И 150-ти млн не наберется.....
И смысл пыжиться коль даже у команд не первого эшелона...Из любого топ-5 чемпионата..Байер.. Валенсия...Лион..Этот показатель в районе 420-550 млн евро....
если Зенит вдруг станет чемпионом и Семака выгонят, то надо возвращать Луческу или Манчини. Они настоящие носители "Зенитовского духа" и адепты секты "Стрелка на груди".
если Зенит вдруг станет чемпионом и Семака выгонят, то надо возвращать Луческу или Манчини. Они настоящие носители "Зенитовского духа" и адепты секты "Стрелка на груди".
Но и с фактическим составом менее чем на 150 млн нет смысла в Европы заживать...
Но и с фактическим составом менее чем на 150 млн нет смысла в Европы заживать...
Центр без Гарсии и Паредеса гуляй не хочу....Вчера армейская молодежь за 2-3 секунды его проходила...
Вопросов нет только к атакующей линии.....Дриусси,Дзюба,Азмун и Малком....
А еврокубки не РПЛ...Там особо не нападаешься..)))...Там и удар надо держать уметь....А как показали Лейпциг,Бенфика...да и Зальцбург...На своей половине у Зенита гараздо больше проблем чем на чужой....
Центр без Гарсии и Паредеса гуляй не хочу....Вчера армейская молодежь за 2-3 секунды его проходила...
Вопросов нет только к атакующей линии.....Дриусси,Дзюба,Азмун и Малком....
А еврокубки не РПЛ...Там особо не нападаешься..)))...Там и удар надо держать уметь....А как показали Лейпциг,Бенфика...да и Зальцбург...На своей половине у Зенита гараздо больше проблем чем на чужой....
А вышло вон как..."лазарет,недопуск,отказ"....
А вышло вон как..."лазарет,недопуск,отказ"....
Как никто и не может утверждать будет ли продлен контракт...
Все зависит от амбиций и готовности нехило вложиться парней в галстуках в просторных кабинетах.....Вариантов то по сути немного.....Зовешь импортного тренера с 3-4-мя добротными недешевыми игроками и пытаешься пошуметь в европах....
Либо особо не тратишься...Сидишь тихо ждешь 3-го чемпионства....Параллельно показывая свою беспомощность с Вильярреалами и Лейпцигами....
Как никто и не может утверждать будет ли продлен контракт...
Все зависит от амбиций и готовности нехило вложиться парней в галстуках в просторных кабинетах.....Вариантов то по сути немного.....Зовешь импортного тренера с 3-4-мя добротными недешевыми игроками и пытаешься пошуметь в европах....
Либо особо не тратишься...Сидишь тихо ждешь 3-го чемпионства....Параллельно показывая свою беспомощность с Вильярреалами и Лейпцигами....
Ты таки настаиваешь что чемпионство 2017 все же было купленным ???
Ты таки настаиваешь что чемпионство 2017 все же было купленным ???
Верхние фейсы Зенита нетерпеливы, властны, славолюбивы и нихрена не понимают в футболе имея огромные бабки. Так что им поменять ГТ как два пальца об асфальт, думаю будет какой нить дорогой распиаренный иноземец с кругленькой личкой.
Верхние фейсы Зенита нетерпеливы, властны, славолюбивы и нихрена не понимают в футболе имея огромные бабки. Так что им поменять ГТ как два пальца об асфальт, думаю будет какой нить дорогой распиаренный иноземец с кругленькой личкой.
С таким РУ и враги не нужны...
С таким РУ и враги не нужны...
А чемпионство с таким составом, особенно с глубиной скамейки и балерина с большого театра возьмёт. В некоторых матчах прослеживались именно тактические ошибки Семака из-за которых теряли очки.
А чемпионство с таким составом, особенно с глубиной скамейки и балерина с большого театра возьмёт. В некоторых матчах прослеживались именно тактические ошибки Семака из-за которых теряли очки.