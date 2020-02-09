«Наполи» и Мертенс не могут договориться по новому контракту

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сегодня, 16:32

Сообщается, что нападающий не может договориться с руководством клуба о продлении контракта.

Действующее соглашение форварда с неаполитанцами заканчивается в конце этого сезона. Сам футболист готов остаться в Неаполе, однако Дрис хочет продлить контракт на два года и заработать за это время не менее 15 млн евро. Однако руководство клуба не желает идти на встречу игроку, предлагая лишь 8 млн евро за два сезона, что практически в два раза меньше запрашиваемого. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее на Мертенса претендовал «Челси».