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«Наполи» и Мертенс не могут договориться по новому контракту

сегодня, 16:32

Сообщается, что нападающий Дрис Мертенс не может договориться с руководством клуба о продлении контракта. 

Действующее соглашение форварда с неаполитанцами заканчивается в конце этого сезона. Сам футболист готов остаться в Неаполе, однако Дрис хочет продлить контракт на два года и заработать за это время не менее 15 млн евро. Однако руководство клуба не желает идти на встречу игроку, предлагая лишь 8 млн евро за два сезона, что практически в два раза меньше запрашиваемого. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются. 

Ранее на Мертенса претендовал «Челси»

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:45
Тут фиг договоришься.
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