Защитник «Барселоны» Умтити заснул при обыске своего дома полицией

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вчера, 09:26

Защитник «Барселоны» при обыске его дома полицейскими заснул на диване.

Дело в том, что в сентябре прошлого года злоумышленники ограбили дом французского игрока, пока он принимал участие в матче с «Валенсией». В ходе расследования стражам правопорядка нужно было изучить дом игрока. Полицейские пришли к Умтити и застали его играющим в видеоигры. Пока полиция проводила обыск, Самюэль уснул на диване. Полицейские закончили работу и ушли, не потревожив футболиста.