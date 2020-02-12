Защитник «Барселоны» Умтити заснул при обыске своего дома полицией

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити при обыске его дома полицейскими заснул на диване.
Дело в том, что в сентябре прошлого года злоумышленники ограбили дом французского игрока, пока он принимал участие в матче с «Валенсией». В ходе расследования стражам правопорядка нужно было изучить дом игрока. Полицейские пришли к Умтити и застали его играющим в видеоигры. Пока полиция проводила обыск, Самюэль уснул на диване. Полицейские закончили работу и ушли, не потревожив футболиста.
В текущем сезоне Умтити редко попадает в состав «Барсы». Однако, игрок отказался от предложения из АПЛ.
Проснувшись увидел , что из сейфа пропали остальные ценности.
Проснувшись увидел , что из сейфа пропали остальные ценности.
ограбление дома - не слишком футбольная новость ;
действия полиции - ещё дальше от футбола ;
как боролся со скукой хозяин дома ...это уже совсем за гранью.
Следующий шаг : разбудить лентяя ; узнать, кто ему снился ; взять интервью у того, кто снился ; спросить у него про погоду ..
ограбление дома - не слишком футбольная новость ;
действия полиции - ещё дальше от футбола ;
как боролся со скукой хозяин дома ...это уже совсем за гранью.
Следующий шаг : разбудить лентяя ; узнать, кто ему снился ; взять интервью у того, кто снился ; спросить у него про погоду ..