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Защитник «Барселоны» Умтити заснул при обыске своего дома полицией

вчера, 09:26

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити при обыске его дома полицейскими заснул на диване.

Дело в том, что в сентябре прошлого года злоумышленники ограбили дом французского игрока, пока он принимал участие в матче с «Валенсией». В ходе расследования стражам правопорядка нужно было изучить дом игрока. Полицейские пришли к Умтити и застали его играющим в видеоигры. Пока полиция проводила обыск, Самюэль уснул на диване. Полицейские закончили работу и ушли, не потревожив футболиста.

В текущем сезоне Умтити редко попадает в состав «Барсы». Однако, игрок отказался от предложения из АПЛ.

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Все комментарии
Insanely cool
Insanely cool
вчера в 16:33
Умтити уснул во время обыска у себя дома. Полицейские искали отпечатки пальцев воров.
Проснувшись увидел , что из сейфа пропали остальные ценности.
Cruis
Cruis
вчера в 13:48
Всё пофиг.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
вчера в 12:53
А как кричали, как пиарили, что это будущий величайший защитник мира в сине-гранатовых цветах. На деле такой же балбес как и Погба и не менее "великий" чернокожий нападающий сборной Италии.
Lazurny
Lazurny
вчера в 12:11
Зулус хладнокровный.
Parma1972
Parma1972
вчера в 11:58
Хорошо,что это были не доблестные российские полицейские
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:25
Должно быть снился финал Лиги Чемпионов..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:56
Полицейские могли вынести полдома.
severnyj84
severnyj84
вчера в 09:51
Чистый расизм.
112910415
112910415
вчера в 09:49
дело заходит слишком далеко !
ограбление дома - не слишком футбольная новость ;
действия полиции - ещё дальше от футбола ;
как боролся со скукой хозяин дома ...это уже совсем за гранью.
Следующий шаг : разбудить лентяя ; узнать, кто ему снился ; взять интервью у того, кто снился ; спросить у него про погоду ..
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:45
Привык спать на лавке Барселоны и по привычке снова заснул
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 09:41
Надёжно димедрол спрятал
beefs
beefs
вчера в 09:36
Странно, его ограбили и его обыскивали...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:27
Наверное съел что-то)))
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