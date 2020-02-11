Космонавт и Стихийное бедствие

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сегодня, 18:20

«Соккер.ру» рассказывает о темнокожих вратарях английской Премьер-Лиги.

Продолжаем тему предстоящего перехода Андре Онана в «Челси». Камерунец станет фактическим первым темнокожим голкипером лондонцев. Но в Англии он явно не первый. Были интересные голкиперы с тёмным цветом кожи. Двое даже спорили за место в сборной Англии.

В мире футбола существовало, да и до сих пор существует, некое предубеждение в отношении темнокожих вратарей. Не ищите расизм, там где его нет. Просто голкиперов, принадлежащих к негроидной расе, было не так много. А те, кто пробивались на большую арену, допускали ошибки, которые только поддерживали стереотип. Бразилец Моасир Барбоза на чемпионате мира 1950 года пропустил в ближний угол, и это стоило его команде чемпионского титула. Несчастный Барбоза потом почти полвека жил с клеймом изгоя. В его сторону плевали даже те, кто родился после 1950 года и не мог видеть не грубой, а вполне рутинной ошибки вратаря. Мог исправить ситуацию другой бразильский мулат Манга. Но и он не лучшим образом сыграл на чемпионате мира 1966. В 1974 вратари сборных Заира и Гаити своей неважной игрой только подтвердили упомянутый выше стереотип. Эктор Балей, едва ли не единственный темнокожий футболист в истории сборной Аргентины, стал чемпионом мира в 1978. Но основным страже ворот аргентинцев был Убальдо Фильол, сыграл от звонка до звонка, а потому достижения «Эль Негро» остались незамеченными. Только в 1982 камерунец Тома Н’Коно и Хулио Арсу из сборной Гондураса доказали, что среди африканцев и вест-индцев тоже имеются отличные стражи ворот.

В Англии, где в начале восьмидесятых темнокожих игроков освистывали и забрасывали бананами, предубеждение к таким вратарям сохранялось и в девяностые. Пробить стену отчуждения вызвался Дэвид Джеймс. Большой и в то же время чрезвычайно прыгучий вратарь, чьи предки когда-то жили на Ямайке, отлично проявил себя в воротах «Уотфорда». «Шершни» к тому времени покинули «старый» первый дивизион и пытались пробиться в только что созданную Премьер-Лигу. «Уотфорд» туда не попал, но «Ливерпуль», искавший замену стареющему Брюсу Гроббелару (африканцу, но белому) пригласил Джеймса. И вскоре Дэвид стал первым номером не только в английской молодёжке, но и в самом титулованном на тот момент клубе Англии. Играл Дэвид весьма неровно. Мог выручить в сложнейшей ситуации, а мог пропустить такой мяч... Прозвище «Стихийное бедствие» просто так фанаты не дают.

Дэвид стал первым цветным вратарём молодёжной сборной Англии и, конечно, хотел сыграть и в первой сборной. Тем более, что Дэвид Симэн и Найджел Мартин не становились моложе и надёжнее. Но в середине 90-х у «Стихийного бедствия» появился серьёзный соперник.

Нил Хислоп родился в Лондоне, но вырос на родине своих предков - на Тринидаде и Тобаго. Хислоп, чаще отзывавшийся на индийское имя Шака, играл в футбол на пустырях тринидадской столицы Порт-оф-Спейн, но мечтал о другой профессии. В 18 лет он уехал в США и поступил в Говардский университет. Закончил с отличием, получил специальность инженер-механик по космическим технологиям. Проходил практику на космодроме НАСА, что на мысе Канаверал. Имел шансы быть включённым в отряд астронавтов и стать первым британцем, полетевшим в космос. Но футбол, сначала мини, а потом и классический, взял верх. Шака играл в студенческих командах и делал большие успехи. А потом его пригласил английский «Рединг» и прощай космос. Вратарь, ворвавшийся в большой футбол, когда ему было за двадцать, сразу заиграл мощно и красиво. Вскоре слухи о рослом темнокожем голкипере «королей» дошли до Премьер-Лиги. Самым расторопным оказался «Ньюкасл».

Это были лучшие годы «сорок». Два раза руководимые Кевином Киганом северяне бросали вызов «Манчестер Юнайтед» и были близки к завоеванию чемпионского титула. Лес Фердинанд, Фаустино Асприлья, Давид Жинола, Филипп Албер, Роберт Ли, Ли Кларк. И, конечно же, длинный, прыгучий Шака в воротах. Сборная Тринидада и Тобаго приглашала Хислопа, когда он ещё играл в мини-футбол. Но перед несостоявшимся космонавтом открывалась перспектива сыграть за сборную Англии, причём стать первым темнокожим стражем её ворот. Куда более темнокожим, чем Джеймс. Рядом они смотрелись бы, как Эдди Мёрфи и Майкл Джексон.

В клубных карьерах двух претендентов произошёл некий поворот. Новому тренеру «Ливерпуля» Жерару Улье надоели художества Джеймса, и «Стихийное бедствие» переместился в «Астон Виллу». Сменивший Кигана в «Ньюкасле» Кенни Далглиш сделал ставку на юного ирландца Шея Гивена. Хислоп провёл некоторое время на лавке, а потом отправился в лондонский «Вест Хэм». Где сменил также темнокожего стража ворот француза Бернара Лама.

В какой-то момент Хислоп обошёл Джеймса. Его вызывали в первую сборную Англии. Но матч с чилийцами он провёл на лавочке, а на игру с французами он не попал в заявку. А потом про него перестали вспоминать. И в один из дней Шака ответил на звонок с исторической родины. После чего дал согласие играть за сборную Тринидада и Тобаго. Путь Дэвиду Джеймсу в английскую сборную был открыт. И в 2000 в воротах англичан появился пусть весьма бледный, но всё же темнокожий страж ворот.

Дэвид ещё два раза обогнал Шаку. Харри Реднапп в бытность тренером «Вест Хэма» полностью доверял Хислопу. Но сменивший дядю Фрэнка Лэмпарда у руля «молотобойцев» Глен Редер привёл с собой уже Джеймса. Которого трибуны «Аптон Парк» не приняли и кричали «Шака, Шака». «Космонавт» ушёл в Реднаппу в «Портсмут», а «Вест Хэм» с Джеймсом вылетел из Премьер-Лиги. Дэвид перебрался в «Манчестер Сити», где то творил чудеса, то чудил.

Мечту сыграть на чемпионате мира первым осуществил Хислоп. В 2006 году команда Тринадада дебютировала в финальной стадии. В составе островитян сыграли две знаменитости - Шака Хислоп и нападающий Дуайт Йорк. Тринидацы весьма достойно выглядели на групповом этапе. Проиграли с разницей в один мяч англичанам. Но из группы не вышли.

Джеймс в почти сорок лет сыграл на чемпионате мира 2010. Заменил по ходу группового турнира Роберта Грина, допустившего грубый промах в игре с американцами. Но в игре с немцами не выручил и пропустил четыре мяча.

Оба голкипера играли до сорока с лишним лет. Шака побывал в МЛС , после чего вернулся в «Вест Хэм», где его торжественно проводили на пенсию. К космической он не вернулся, остался в футболе в роли колумниста и комментатора.

Джеймс на пятом десятке покатался по свету. Поиграл в Ирландии, а потом рванул в Индию, где в 44 года стал играющим, потом просто тренером. Пока живёт в Индии, тренирует местную команду. А также воспитывает четверых детей, пишет картины и рассказы, борется с курением. В свои без малого пятьдесят он остаётся всё тем же «Стихийным бедствием», - активным, неравнодушным и находящимся в постоянном поиске.

Немного о других темнокожих вратарях Премьер-Лиги. Американец Тим Ховард, в жилах которого течёт и венгерская, и черкесская кровь, прибыл в «Манчестер Юнайтед» из «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз», как один из сильнейших вратарей МЛС . На диагноз синдром Туретта - психическое расстройство, - нервные тики, спонтанные выкрики, мочеиспускание в общественных местах, мало кто обратил внимание. Хотя вряд ли болезнь помешала Тиму раскрыться в команде Алекса Фергюсона. Наделал кучу ошибок и не смог доказать своей состоятельности в воротах одного из сильнейших клубов Англии. Ховард ушёл в «Эвертон», где отыграл десять лет. Вряд ли бы Тим смог задержаться в составе «ирисок», играй он плохо.

Чемпион мира и Европы Бернар Лама пробыл в Англии недолго, всего полгода. И то вынужденно. Во Франции Лама был дисквалифицирован на полгода курение марихуаны. На Англию этот запрет не распространялся, поэтому Бернар переждал его в воротах «Вест Хэма». После чего со спокойной душой передал ворота Шаке Хислопу.

Дома у Пегги Арфакса хранятся медали за победу в Кубке УЕФА , Суперкубке Европы, Кубке Англии, Черити Шилд и три маленьких копии Кубка Лиги. Большинство этих наград француз взял в бытность футболистом «Ливерпуля». Только один Кубок Лиги он завоевал в качестве вратаря «Лестера». Причём это самый трудовой трофей в коллекции мини-Лама. «Лестер» вышел в финал турнира благодаря игре Арфакса, отразившего два пенальти. В остальных случаях он сидел в запасе. Пэгги был классическим вторым вратарём, что во Франции, что в Англии. За 16 лет карьеры Пэгги сыграл за основу многих своих клубов всего около сорока встреч.

В «Ливерпуле» помимо Джеймса и Арфакса было ещё два темнокожих голкипера. Англичанин Тони Уорнер пять лет ждал пока ему дадут сыграть в основе. Не дождался. Уорнер много где побывал, но играл только в «Миллуолле». Потом Тони вспомнил о своих тринидадских корнях и стал преемником Хислопа в воротах англичан.

Француз Шарль-Юбер Итандж семь раз появился в воротах «Ливерпуля». Лучше б этого не делал. Во время минуты молчания по жертвам трагедии в Хиллсборо (а это святая тема для болельщиков «Ливерпуля»), Шарль стоял и улыбался. Возмущению болельщиков не было. Слово «кретин» было самым мягким из тех, что были отпущены в адрес нового стража ворот мерсисайдцев. Естественно, на этом его карьера на «Энфилде» закончилась. Шарль потом играл в Греции и Турции. Даже на чемпионате мира выступил, причём за сборную Камеруна. Болельщикам африканской команды очень не понравилось, как натурализованный француз защищал ворота «неукротимых львов».

Тим Ховард также не единственный темнокожий вратарь в истории «Манчестер Юнайтед». Португалец Жоэл Каштру Перейру сыграл несколько кубковых матчей и однажды появился в матче АПЛ . Но в основном Жоэл скитается по арендам. Ли Грант, прежде согласиться на роль третьего стража ворот «красных дьяволов», отыграл 18 лет в разных клубах Чемпионшипа - «Дерби Каунти», «Шеффилд Уэнсдэй», «Бёрнли». Побывал в «Сток Сити», когда «гончары» играли в элите. А потом уже прибыл на «Олд Траффорд». В 37 лет можно смириться с ролью третьего вратаря.

Недолгим оказалось пребывание в Англии Стива Манданда. Один и то неполный сезон в «Кристал Пэлас». Не пошла игра у вратаря сборной Франции. Стив вернулся в Марсель, снова обосновался в воротах. Стал чемпионом мира, а сейчас работает над сухой серией. В текущем календарном году голкипер марсельцев ещё не пропускал.

Мэтт Мюррей в 2003 году помог «Вулверхэмптону» вернуться в элиту после паузы в 15 лет. Но в первой же встречи Премьер-Лиги Мюррей не только пропустил пять мячей, но и повредил колено. В ворота он больше не вернулся. Карл Икеме провёл около двух сотен встреч в воротах «волков». Но почти все они пришлись на матчи Чемпионшипа. К матчам АПЛ Карл оказался не готов. Зато Икеме вспомнил о своих африканских корнях и был замечен в воротах сборной Нигерии.

Настоящий африканский вратарь играл в Премьер-Лиге в сезоне 2010-11, когда в элиту пробрался «Блэкпул». Но стараний ганца Ричарда Кингсона оказало недостаточно для сохранения прописки. Сам Ричард чередовал яркие матчи с неважными. Ричард - старший брат Лари Кингстона, игравшего в «Крыльях Советов» и «Локомотиве». Не ищите тут ошибку. Один брат Кингсон, второй Кингстон. По ошибке паспортиста в метриках старшего брата исчезла буква t. Помимо вполне англосаксонского имени вратарь сборной Ганы мог подписываться как Фарук Гюрсой. Во время выступлений в Турции Кингсон обзавёлся турецким паспортом.

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эурелио Гомес карьеру не завершал. Он по-прежнему числится в штате «Уотфорда». В нынешнем сезоне 39-летний «Осьминог» пока на поле не выходил. Голландец Михел Ворм прекрасно защищал ворота «Суонси» и помог «лебедям» выиграть Кубок Лиги. Двукратный призёр чемпионатов мира перебрался в «Тоттенхэм», где иногда подменял Уго Льориса. За пять лет у Ворма набежало 13 игр. Прошлым летом Михел зачехлил перчатки. Но травма Льориса вынудила голландца прервать заслуженный отдых и снова присоединиться к шпорам.

Как было сказано в материале про Андре Онана, камерунец - не первый темнокожий вратарь в истории «Челси». Был бельгиец Ив Макабу-Макаламбай, так и не подобравшийся к основе. Был отправлен в шотландский «Хиберниан», а потом потерялся в низших английских дивизионах. Да и бельгиец он больше. Ив сыграл несколько встреч за сборную ДР Конго. Не дождался своего дебюта вратарь юношеской сборной Англии Джамал Блэкмен. Побывал в аренде у «Шеффилд Юнайтед», а сейчас обитает в «Витессе», где не сыграл ни минуты. Так что Андре будет фактически пионером.

В молодёжных командах клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа немало толковых темнокожих голкиперов. Англичан и приезжих. С африканскими корнями и с вест-индскими. Но пробьются ли они в большой футбол? Примеры есть. А если Онана приживётся в «Челси», то у молодых голкиперов появится ориентир. Который доказывает, что мастерство вратаря не зависит от цвета кожи.