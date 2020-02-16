Моуриньо хочет видеть Годфри и Ааронса в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде защитников «Норвича» Бена Годфри и Макса Ааронса. Вероятно, лондонцы попытаются приобрести этих игроков следующим летом. Потенциальная сумма сделки по двум футболистам – 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британская пресса.
Ранее стало известно, что руководство «Тоттенхэма» может выделить Моуриньо 120 миллионов фунтов на летние трансферы.
Хотя мне больше по душе голландец Аке из вишенок. Хорошее виденье поля, приличный рывок и вообще парень - боец! Надо брать
Хотя мне больше по душе голландец Аке из вишенок. Хорошее виденье поля, приличный рывок и вообще парень - боец! Надо брать