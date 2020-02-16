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Моуриньо хочет видеть Годфри и Ааронса в «Тоттенхэме»

сегодня, 10:19

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде защитников «Норвича» Бена Годфри и Макса Ааронса. Вероятно, лондонцы попытаются приобрести этих игроков следующим летом. Потенциальная сумма сделки по двум футболистам – 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британская пресса.

Ранее стало известно, что руководство «Тоттенхэма» может выделить Моуриньо 120 миллионов фунтов на летние трансферы.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 13:44
Ключевая фраза: "может выделить" :(
Хотя мне больше по душе голландец Аке из вишенок. Хорошее виденье поля, приличный рывок и вообще парень - боец! Надо брать
борька
борька
сегодня в 13:03
Купи что нибудь заморское, российское!
cannongun
cannongun
сегодня в 11:06
норм. пакуйте
karnager
karnager
сегодня в 10:20
Жозе, говорят Ананидзе и Кокорин пока свободны. Один на лавку, а другой на стул ухаха
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