Моуриньо хочет видеть Годфри и Ааронса в «Тоттенхэме»

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сегодня, 10:19

Главный тренер «Тоттенхэма» хочет видеть в команде защитников «Норвича» и . Вероятно, лондонцы попытаются приобрести этих игроков следующим летом. Потенциальная сумма сделки по двум футболистам – 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британская пресса.

Ранее стало известно, что руководство «Тоттенхэма» может выделить Моуриньо 120 миллионов фунтов на летние трансферы.