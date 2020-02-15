«Кристал Пэлас» заинтересован в покупке защитника «Генка» Мехле

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вчера, 17:43

По информации британских СМИ , «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении защитника «Генка» .

Сообщается, что руководство и тренерский штаб английского клуба видят в 22-летнем игроке обороны качественное усиление. Йоаким также не против перейти в «Пэлас».

Нынешний контракт Мехле с «Генком» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Мехле сыграл в 30 матчах за «Генк», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.