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«Кристал Пэлас» заинтересован в покупке защитника «Генка» Мехле

вчера, 17:43

По информации британских СМИ, «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении защитника «Генка» Йоакима Мехле.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб английского клуба видят в 22-летнем игроке обороны качественное усиление. Йоаким также не против перейти в «Пэлас».

Нынешний контракт Мехле с «Генком» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Мехле сыграл в 30 матчах за «Генк», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

«Кристал Пэлас» в АПЛ идет на 14-м месте. В прошлом туре команда проиграла «Шеффилд Юнайтед».

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