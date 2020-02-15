«Кристал Пэлас» заинтересован в покупке защитника «Генка» Мехле

По информации британских СМИ, «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении защитника «Генка» Йоакима Мехле.
Сообщается, что руководство и тренерский штаб английского клуба видят в 22-летнем игроке обороны качественное усиление. Йоаким также не против перейти в «Пэлас».
Нынешний контракт Мехле с «Генком» рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне Мехле сыграл в 30 матчах за «Генк», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
«Кристал Пэлас» в АПЛ идет на 14-м месте. В прошлом туре команда проиграла «Шеффилд Юнайтед».