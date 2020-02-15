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«Реал» хочет подписать Агуэро

вчера, 21:55

«Реал» планирует летом попытаться приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Заставить форварда сменить команду может тот факт, что «горожан» на два года исключили из еврокубков.

В текущем сезоне Агуэро провел 19 игр в АПЛ, в которых забил 16 мячей.

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Все комментарии
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 23:12
Сейчас Голубец пойдёт с молотка. Аха-ха)
Вот что КристинаЖивотворящая с вами делает!
DGIIIIN
DGIIIIN
вчера в 23:11
Почему Реал на первом месте? Они что больше голов забили. Предвзятый соццер разгадан!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:08
Агуэро только в Ювентус, к своему другу в садомит-тим
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:19
Сейчас Голубец пойдёт с молотка. Аха-ха)
да пол состава убежит из этого недоклуба, и правильно сделают!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 22:16
не поможет , только Обляков!
bsww
bsww
вчера в 22:11
Ему бы в Барсу, Лео нужен компаньон по сборной и желательно парочка, чтобы была "связка"
bsww
bsww ответил волгодон 2
вчера в 22:10
Агуэро уже не тот. Нужно впаривать,да подороже. Другое дело,что у Агуэро Месси вроде родственник,и вряд ли ему позволят вступить в такой мадридский зашквар. ..К тому же в Атлетико играл.
Агуэро в своё время женился или до сих пор женат на дочери Диего Армандо Марадона. А Лео Месси - крёстный папа его первенца, в своё время фото сына Серхио наделало много "шума". Поскольку его папа - Серхио Агуэро, дедушка - Диего Марадона, а крёстный папа - Лео Месси
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:04
Сейчас Голубец пойдёт с молотка. Аха-ха)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:00
Агуэро уже не тот. Нужно впаривать,да подороже.
Другое дело,что у Агуэро Месси вроде родственник,и вряд ли ему позволят вступить в такой мадридский зашквар.
..К тому же в Атлетико играл.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:58
Слухов таких будет масса.
112910415
112910415
вчера в 21:58
началось !
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