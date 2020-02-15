«Реал» хочет подписать Агуэро

«Реал» планирует летом попытаться приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Заставить форварда сменить команду может тот факт, что «горожан» на два года исключили из еврокубков.
В текущем сезоне Агуэро провел 19 игр в АПЛ, в которых забил 16 мячей.
Другое дело,что у Агуэро Месси вроде родственник,и вряд ли ему позволят вступить в такой мадридский зашквар.
..К тому же в Атлетико играл.
Другое дело,что у Агуэро Месси вроде родственник,и вряд ли ему позволят вступить в такой мадридский зашквар.
..К тому же в Атлетико играл.