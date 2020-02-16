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Сёмин признался, что следит за игроками в Инстаграме

сегодня, 12:53

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин принял участие в блиц-опросе. 

— Самый запоминающийся матч в Европе? 

Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома. 

— Самый чудной легионер в вашей карьере? 

Чудной? Обиора.

— Знаменитую шапку с петушком вы носили на удачу или просто так?

По случаю. Надел и выиграли. Потом продолжил надевать. 

— Следите за своими футболистами в Инстаграме?

Периодически. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет. 

— Вы видели игру Пеле, Марадоны, Роналду, Месси. На пике кто из них лучший?

Конечно, Месси.

— В чемпионской раздевалке вы пели песню «День победы». Что споете после следующего чемпионства?

«День победы». Мы не забываем ее. 

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
сегодня в 13:51
Забавный этот Палыч,старой закалки,мало осталось их уже,жаль
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответил Опасный хулиган
сегодня в 13:50
Хлопнул сто грамм и полез в Инстаграм
аналитик ..........
VIPded
VIPded
сегодня в 13:19
Локо женскую команду завел?)))
beefs
beefs
сегодня в 13:13
Старый отшельник, не пора?
drug01
drug01
сегодня в 13:05
Пора писать книгу!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:57
Хлопнул сто грамм и полез в Инстаграм
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