Сёмин признался, что следит за игроками в Инстаграме

Главный тренер «Локомотива» принял участие в блиц-опросе.

— Самый запоминающийся матч в Европе?

Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома.

— Самый чудной легионер в вашей карьере?

Чудной? Обиора.

— Знаменитую шапку с петушком вы носили на удачу или просто так?

По случаю. Надел и выиграли. Потом продолжил надевать.

— Следите за своими футболистами в Инстаграме?

Периодически. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет.

— Вы видели игру Пеле, Марадоны, Роналду, Месси. На пике кто из них лучший?

Конечно, Месси.

— В чемпионской раздевалке вы пели песню «День победы». Что споете после следующего чемпионства?

«День победы». Мы не забываем ее.