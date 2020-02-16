Сёмин признался, что следит за игроками в Инстаграме

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин принял участие в блиц-опросе.
— Самый запоминающийся матч в Европе?
Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома.
— Самый чудной легионер в вашей карьере?
Чудной? Обиора.
— Знаменитую шапку с петушком вы носили на удачу или просто так?
По случаю. Надел и выиграли. Потом продолжил надевать.
— Следите за своими футболистами в Инстаграме?
Периодически. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет.
— Вы видели игру Пеле, Марадоны, Роналду, Месси. На пике кто из них лучший?
Конечно, Месси.
— В чемпионской раздевалке вы пели песню «День победы». Что споете после следующего чемпионства?
«День победы». Мы не забываем ее.