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Ротенберг: «Договоренности с „Зенитом“ по Кокорину пока нет»

вчера, 23:47

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что контракт между его клубом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным еще не подписан.

Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.

Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи».

 Ранее Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи».

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Аналитик Зенита
сегодня в 00:15
Интересно, любой трансфер сопровождается таким количеством новостей, или дело все-таки в Федуне, который это подстроил? Ну серьезно, сколько можно
Cколько можно народ смешить?!
Федун Кокорину стул дал, Федун с Кокориным в ванной сидел и в Монте-Карло шампанское пил!
Федун Кокорина в Сочи отправляет!
Во всей Газпром - Барбаре виноват Федун!)))
И да, не "любой трансфер сопровождается таким количеством новостей", а лишь только от газовой сиськи никто не хочет отрываться! Вспомни хотя бы Заболотного! Только ссаными тряпками смогли его выгнать в Сочи!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:14
Надоели уже новости об этом недостойном человеке.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:14
Ахахаха . ...У меня уже попкорн закончился, а цирк все продолжается:))))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:11
То да, то нет, то вороной....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Пора бы уже понять: это не смешно и затянуто...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Маразм крепчал...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:05
Страна уже "обьелась" попкориным...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:04
Задрали уже
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:01
Интересно, любой трансфер сопровождается таким количеством новостей, или дело все-таки в Федуне, который это подстроил?
Ну серьезно, сколько можно
protest58us
protest58us
вчера в 23:57
Да блин пусть с Миллером монетку кинут или в камень ножницы бумагу до трех побед сыграют.... ясности больше будет....надоели
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