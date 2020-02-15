Ротенберг: «Договоренности с „Зенитом“ по Кокорину пока нет»

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вчера, 23:47

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что контракт между его клубом и нападающим «Зенита» еще не подписан.

Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи».

Ранее Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи».