Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что контракт между его клубом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным еще не подписан.
Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.
Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи».
Ранее Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи».
Федун Кокорину стул дал, Федун с Кокориным в ванной сидел и в Монте-Карло шампанское пил!
Федун Кокорина в Сочи отправляет!
Во всей Газпром - Барбаре виноват Федун!)))
И да, не "любой трансфер сопровождается таким количеством новостей", а лишь только от газовой сиськи никто не хочет отрываться! Вспомни хотя бы Заболотного! Только ссаными тряпками смогли его выгнать в Сочи!
Федун Кокорину стул дал, Федун с Кокориным в ванной сидел и в Монте-Карло шампанское пил!
Федун Кокорина в Сочи отправляет!
Во всей Газпром - Барбаре виноват Федун!)))
И да, не "любой трансфер сопровождается таким количеством новостей", а лишь только от газовой сиськи никто не хочет отрываться! Вспомни хотя бы Заболотного! Только ссаными тряпками смогли его выгнать в Сочи!
Ну серьезно, сколько можно
Ну серьезно, сколько можно