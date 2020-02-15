Медведев: «Узнали из прессы, что Кокорин договорился с „Сочи“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему питерцы не подтверждают аренду форварда в «Сочи»:

То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями - это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и все.