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Медведев: «Узнали из прессы, что Кокорин договорился с „Сочи“»

вчера, 16:07

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему питерцы не подтверждают аренду форварда Александра Кокорина в «Сочи»:

То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями - это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и все.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:16
ИдиотизЪм...
Carradona
Carradona
вчера в 19:10
У Газмяса + ещё два проекта, Оренбург и Сочи. От одного они решили избавится, т.к. там нет инфаструктуры, не курорт и нерентабельно содержать Оренбург. Сделали акцент на Сочи, и теперь всеми правдами и не правдами будут оставлять их в рпл. Соответственно и игрочишек своих туда подкидывать. Кокорин пешка и ничего не решает, как ему сказали так сделает, не просто так его комментатор с птичей фамилией назвал тряпкой)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Кокорин так сильно хотел в "Сочи" что не успел даже гендира оповестить...
Хорошо хоть что пресса не оставила его в неведении...

Гендир из прессы узнающий где будут играть в ближайшие полгода его игроки - правильный гендир....))
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 18:53
Ох уж это пресса...
cska1948
cska1948
вчера в 18:36
Похоже, что Пак вначале был согласен на переход Кокорина в Сочи, но что-то пошло не так и он изменил своё мнение. Теперь Медведев пытается как-то выкрутится из сложившейся ситуации. Ясно одно: есть негласный запрет на игру Кокорина в высшем футбольном дивизионе России.
beefs
beefs
вчера в 18:21
Опять темнят...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:14
И при этом сам Александр ничего никому не сказал! Выходит, что вел разговоры с ФК Сочи за спиной руководства Зенита?
112910415
112910415
вчера в 18:08
Медведев штудирует прессу ежедневно : как иначе ему узнать о своём возможном переходе в Сочи массажистом !
Faustello
Faustello
вчера в 18:07
Мож Миллер отыграться желает, а Ротенберг не даёт?
mangoх12
mangoх12
вчера в 17:43
от Роттенберга)
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:27
В городе Сочи Сашка и отчим...
grazie100
grazie100
вчера в 17:25
Кокорин надо уезжать в Европу, здесь у него нет шансов начать с нуля. Три или четыре года может ещё поиграть.
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 17:23
Ротенберг тебе все обьяснит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:09
Кто то нам лапшу вешает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:08
Митрофан МедвеДюков-кривляка.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:50
В свое время Коко о своей ссылке на юга тоже из прессы узнал...
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 16:47
это неправильно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:35
Медведев обиделся, что не он это озвучил??? История каким то маразмом становится. Сначала Кокорин кочевряжился, теперь Медведев делает то же самое. Очень похоже , что Кокорин обиделся и решил уйти летом свободным агентом, вот Медведев и взбеленился.
RussianMango
RussianMango
вчера в 16:30
Газпром решил показать свой авторитет.......они и так не блистали в глазах людей, а после этого, еще больше упали. Продолжайте в том же духе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:26
Господи, почему Медведев такой идиот?
Alprish
Alprish
вчера в 16:25
Пресса вся тарасовская, фердун всё купил.
leopit
leopit
вчера в 16:21
Спартачи опять всем наврали....Как стыдно за них!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:17
Демонстрация того, что Кокорин для них серая мышь.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 16:16
Уже понятно, что этот конфликт - дело рук Федунца и его ручных СМИ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:16
Санта-Барбара продолжается.
Брулин
Брулин
вчера в 16:12
холоп 21 века, кокора беги отсюда пока не поздно
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 16:10
утомили уже этой тягомотиной, а Медведю веры нет . уж больно быстро он переобувается
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