Сорокин: «На один билет на Евро-2020 в Петербурге претендуют 12 человек»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что двенадцать человек в среднем претендуют на один билет на матч чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Сравнивать спрос [с Кубком Конфедераций и чемпионатом мира] сложно, потому что здесь меньше матчей и больше - с участием нашей сборной. Наверное, концентрированный спрос выше сейчас, на Евро. Если взять в среднем, на сегодняшний день это 12 человек на один билет. Это, конечно же, много.

Там у нас спрос разнился от матча к матчу, а здесь он более концентрированный. Поэтому очень сложно сравнивать.