ГлавнаяНовости

Сорокин: «На один билет на Евро-2020 в Петербурге претендуют 12 человек»

вчера, 16:46

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что двенадцать человек в среднем претендуют на один билет на матч чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Сравнивать спрос [с Кубком Конфедераций и чемпионатом мира] сложно, потому что здесь меньше матчей и больше - с участием нашей сборной. Наверное, концентрированный спрос выше сейчас, на Евро. Если взять в среднем, на сегодняшний день это 12 человек на один билет. Это, конечно же, много.

Там у нас спрос разнился от матча к матчу, а здесь он более концентрированный. Поэтому очень сложно сравнивать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сорокин: «Оргкомитет Евро-2020 приятно удивлен спросом на билеты»
Вчера, 15:47 Комментарии2
Уткин отреагировал на уход из жизни Рейнгольда
Вчера, 14:13 Комментарии7
Вдова Рейнгольда: «Спасибо за поддержку „Спартаку“ и Федуну»
Вчера, 12:19 Комментарии9
Черчесов: «Необходимо продолжать традиции, заложенные Рейнгольдом»
Вчера, 12:05 Комментарии3
Малком: «Критики не заслуживают того, чтобы о них говорить»
Вчера, 11:07 Комментарии11
Кокорин присоединится к «Сочи» в ближайшие дни
Вчера, 10:55 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Doktor S
Doktor S
сегодня в 01:11
Это же не кубок Премьер.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:15
нормальный расклад)
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Спекулянты ещё подсуетятся.
beefs
beefs
вчера в 17:24
Удивительно, почему же среднее посещение российского чемпионата такое низкое?
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:03
Короче,нет смысла и пытаться. По телевизору посмотрим.
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 17:01
ясно,а почему название статьи сменили?
Не могу подсказать: это уже как раз дело авторов. Насколько я знаю названия некоторых статей меняются периодически, это в принципе и так заметно.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 16:48
Свиные всё скупят в Москве, или паки .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100