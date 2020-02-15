Президент ФНЛ прокомментировал драку во время игры «Факел» - «Урал»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о нападении фанатов «Шинника» на болельщиков во время игры первого тура Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом»:

Во время матча «Факел» — «Урал» группа людей ворвалась на трибуну и напала на болельщиков обеих команд, которые развесили баннеры и мирно поддерживали своих. У нас есть достаточно фото- и видеоматериалов по инциденту, все они переданы полиции. Несмотря на то, что нападавшие попытались скрыть лица масками, личность как минимум одного из участников этой трусливой акции уже установлена. На остальных матчах турнира меры безопасности, безусловно, будут усилены.