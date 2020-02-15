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Президент ФНЛ прокомментировал драку во время игры «Факел» - «Урал»

сегодня, 08:33
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о нападении фанатов «Шинника» на болельщиков во время игры первого тура Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом»:

Во время матча «Факел» — «Урал» группа людей ворвалась на трибуну и напала на болельщиков обеих команд, которые развесили баннеры и мирно поддерживали своих. У нас есть достаточно фото- и видеоматериалов по инциденту, все они переданы полиции. Несмотря на то, что нападавшие попытались скрыть лица масками, личность как минимум одного из участников этой трусливой акции уже установлена. На остальных матчах турнира меры безопасности, безусловно, будут усилены.

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berda2003
berda2003
сегодня в 13:52
ещё президент, задолбали...
надо в конституцию записать, что в стране президент один!
мангo
мангo
сегодня в 12:52
устроили шоу
Gensmo
Gensmo
сегодня в 11:10
Это были фанаты свиней.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:03
Виновата полиция.
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