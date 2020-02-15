Бубнов: «Головин адаптировался в „Монако“. Но ему еще нужно прибавлять»

Футбольный эксперт прокомментировал игру полузащитника «Монако» в матче 25-го тура Лиги 1, а также оценил общее выступление «монегасков»:

Головин выглядел неплохо, несмотря на то, что ему приходилось играть справа. В первом тайме особо не выделялся, хотя имел момент забить. Во втором тайме был активен, с его передачи пришел гол. В сравнении со стартом сезона сейчас он стал играть более уверенно, выглядит лучше функциональнее. Всю игру был активен. Партнеры с ним делились мячом, хорошо взаимодействовали.

Но у него еще есть запас, куда прибавлять. Сейчас ему легче, он адаптировался в команде, притерся. Несмотря на то, что был заменен, выглядел хорошо. А замена была тактическая, надо было удержать счет.

Сеск Фабрегас не попадает в состав не первый матч, а Головин играет стабильно. Он выглядит лучше испанца. Он как раз хорошо вписывается в стартовый состав с теми игроками, которые есть в центральной линии. С футболистами атаки у него отличное взаимодействие, он постоянно ускоряется и подключается. Впереди старается играть в касание, очень быстро.

Мне хорошо запомнился момент, когда он в середине поля обыграл двоих, вышел в свободную зону, но сделал не очень хорошую передачу. Это было ближе к концу матча, а он был еще свеж. В первом тайме у него был убойный голевой момент, но он не попал по воротам. У него есть ситуации, которые надо реализовывать. Когда он начнет это делать, его игра станет еще более разнообразной, и он сможет показать себя еще лучше.

Плохо, что он не так часто берет на себя инициативу. В первом тайме было видно, что и партнеры через него не так часто играют. Когда он был в ЦСКА , он владел мячом больше. Но все зависит от его активности: если он будет активнее, у него будет больше времени, моментов, голевых передач.

Сам «Монако» идет неплохо, сейчас может переместиться на пятое место. На данный момент команда играет лучше, чем в начале сезона. По ходу чемпионата сменились тренеры, поменялась игра, есть забивной нападающий Виссам Бен-Йеддер.