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Бубнов: «Головин адаптировался в „Монако“. Но ему еще нужно прибавлять»

сегодня, 12:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 25-го тура Лиги 1, а также оценил общее выступление «монегасков»:

Головин выглядел неплохо, несмотря на то, что ему приходилось играть справа. В первом тайме особо не выделялся, хотя имел момент забить. Во втором тайме был активен, с его передачи пришел гол. В сравнении со стартом сезона сейчас он стал играть более уверенно, выглядит лучше функциональнее. Всю игру был активен. Партнеры с ним делились мячом, хорошо взаимодействовали.

Но у него еще есть запас, куда прибавлять. Сейчас ему легче, он адаптировался в команде, притерся. Несмотря на то, что был заменен, выглядел хорошо. А замена была тактическая, надо было удержать счет.

Сеск Фабрегас не попадает в состав не первый матч, а Головин играет стабильно. Он выглядит лучше испанца. Он как раз хорошо вписывается в стартовый состав с теми игроками, которые есть в центральной линии. С футболистами атаки у него отличное взаимодействие, он постоянно ускоряется и подключается. Впереди старается играть в касание, очень быстро.

Мне хорошо запомнился момент, когда он в середине поля обыграл двоих, вышел в свободную зону, но сделал не очень хорошую передачу. Это было ближе к концу матча, а он был еще свеж. В первом тайме у него был убойный голевой момент, но он не попал по воротам. У него есть ситуации, которые надо реализовывать. Когда он начнет это делать, его игра станет еще более разнообразной, и он сможет показать себя еще лучше.

Плохо, что он не так часто берет на себя инициативу. В первом тайме было видно, что и партнеры через него не так часто играют. Когда он был в ЦСКА, он владел мячом больше. Но все зависит от его активности: если он будет активнее, у него будет больше времени, моментов, голевых передач.

Сам «Монако» идет неплохо, сейчас может переместиться на пятое место. На данный момент команда играет лучше, чем в начале сезона. По ходу чемпионата сменились тренеры, поменялась игра, есть забивной нападающий Виссам Бен-Йеддер.

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SHMEL
SHMEL ответил VAN ARM
сегодня в 15:07
не думаю)) рановато))
Сто, не сто, но под полтинник его стоимость точно будет.
мангo
мангo
сегодня в 15:06
есть к чему стремиться
VAN ARM
VAN ARM ответил Игорь Томм
сегодня в 15:02
Летом ему должны улучшить контракт! И отступные поставят около 100 млн.
не думаю)) рановато))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:01
в первые за 3 года согласен с бубой)))))))))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:56
Сашка лидер Монако, но как мне показалось, партнеры не так часто как хотелось бы и когда это является лучшим продолжением игры, пасуют на него.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:28
Прибавлять всегда есть куда, нет приделу совершенства.
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:22
Летом ему должны улучшить контракт! И отступные поставят около 100 млн.
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:17
Сборная наша с ним или без него две абсолютно разные команды!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:17
Созрел для Челси Сашка, созрел...)))
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:15
Головин будет лидером команды через 1.5-2 года. И за него будут драться Ювентусы, Интеры, Челси и.т.д.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:15
Александр молодец!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 13:11
Первый раз я хочу с Бубновым согласиться и даже наверное во всем. У Головина все будет О.к. Он уже себя показывает. От него много зависит. Если прибавит и чуть повезет, то Монако вообще может на 2 место забраться в этом году.
Аpбитр
Аpбитр ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:10
Рассмотрите мою заявку на вип vip
Одобрили.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Аpбитр
сегодня в 12:58
Рассмотрите мою заявку на вип vip
Пердивбург
Пердивбург
сегодня в 12:20
Там всей команде еще нужно прибавлять.
Аpбитр
Аpбитр ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:15
Добрый день.Когда и как я смогу вернуть себе вип статус?
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:13
Добрый день.Когда и как я смогу вернуть себе вип статус?
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