Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»

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сегодня, 21:14

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с бывшим голкипером «Зенита» . Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.

Напомним, что Лодыгин покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона.