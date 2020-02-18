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Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»

сегодня, 21:14

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с бывшим голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.

Напомним, что Лодыгин покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:01
Питерский бомж стал тульским пряником.
Феерично...
Vave666
Vave666 ответил ziborock
сегодня в 22:00
Наконец то попал в хороший клуб!!!
По твоему хороший клуб, это то, что традиционно даёт по носу Спартаку??
shlomo
shlomo
сегодня в 22:00
Будем посмотреть......
beefs
beefs
сегодня в 21:58
Юра, вперёд...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 21:58
Лошигин
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:58
Трудно судить о его форме, давно не видели его в деле.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:56
Удачи, отмыться не получится, но перезагрузить карьеру можно и забить бомжам с углового
коrn3512
коrn3512
сегодня в 21:53
После зенита весь в дырках
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 21:53
Удачи Юрке.
Не плохо нашу раму защищал, хотя под конец карьеры в Зените стал много привозить, за что собственно и сел на лавку.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 21:47
Удачи Юре!
Gelious
Gelious ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 21:42
теперь и Арсенал будет филиалом зенита
Не, там в другом дело. Черевченко почему-то ярый фанат подхода, что должно быть 3 вратаря конкурирующих
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:34
Удачи Лодыгину!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:33
Удачи
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:30
Удачи Юрию. Клуб его уровня.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:30
Видимо, мы опять насладимся клоунскими номерами в исполнении великого Лодыркина.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 21:27
теперь и Арсенал будет филиалом зенита
particular
particular
сегодня в 21:23
Туляки рискуют изменить баланс забитых-пропущенных в минус..:)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:22
Может оклемается??? Начинал то ведь неплохо.
ziborock
ziborock
сегодня в 21:22
Наконец то попал в хороший клуб!!!
karnager
karnager
сегодня в 21:17
Закройте к этой новости комментарии... Мы не достойны комментировать переход Лодыркина в пряничную
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