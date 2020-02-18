Лодыгин стал игроком тульского «Арсенала»

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с бывшим голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.
Напомним, что Лодыгин покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона.
☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин – вратарь «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 18, 2020
Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
В составе оружейников голкипер будет выступать под №19.
😉Юрий, добро пожаловать в «Арсенал»! pic.twitter.com/onWzEypuc1
Феерично...
Феерично...
Не плохо нашу раму защищал, хотя под конец карьеры в Зените стал много привозить, за что собственно и сел на лавку.
Не плохо нашу раму защищал, хотя под конец карьеры в Зените стал много привозить, за что собственно и сел на лавку.