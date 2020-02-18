«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым до конца сезона

«Рубин» объявил о подписании экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до окончания сезона 2019/20.
❗️Официально❗️— «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍🏼
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📃Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.
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Добро пожаловать!❤💚
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Недавно Тарасов угодил в очередной скандал.
Ну,теперь-то Рубин точно по получению карточек вверх двинется..))
Ну,теперь-то Рубин точно по получению карточек вверх двинется..))