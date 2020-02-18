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«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым до конца сезона

сегодня, 09:49

«Рубин» объявил о подписании экс-полузащитника «Локомотива»  Дмитрия Тарасова.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до окончания сезона 2019/20.

Недавно Тарасов угодил в очередной скандал

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Все комментарии
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
сегодня в 11:23
бесполезное бревно пора давно списать в утиль, а не давать новый контракт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
Помаются полгодика, потом под оппу мешалкой. ..
DVL
DVL
сегодня в 11:17
Будущий сказочный политик.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 11:17
Зачем, Викторович??? Это же не КВН!.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:08
После того как закончит сезон пойдет в депутаты , и у нас будет свой депутат в Думе !)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:03
За весну Тарасов научит Рубин в меньшинстве играть и свалит!!! Не свалит, так выгонят!!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 10:52
подписали глупышку
max74
max74
сегодня в 10:47
Балласт
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:46
Либерал Слуцкер взял путиноида Бузова, что бы постоянно его гнобить.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:46
Одно радует: что подписался До конца сезона.
Mangur
Mangur
сегодня в 10:38
Без комментариев
Vave666
Vave666
сегодня в 10:34
Я так не расстраивался даже когда Смолов пеналь не забил! Слуцкого жалко, никто не брал путиноида и вот Рубин...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:25
Сейчас о Рубине будет слышно постоянно !)
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:18
Сбылось..))
Ну,теперь-то Рубин точно по получению карточек вверх двинется..))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 10:14
Будет кому стул Леониду Викторовичу качать
борька
борька
сегодня в 10:13
Вперед к успеху
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:09
Удачи в Рубине ! Это для Димы последний шанс !
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