Мата: «Всегда думал, что „Уотфорд“ – очень сильная команда физически»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в разговоре с United Review высказался о предстоящем матче с «Уотфордом» в 27-м туре АПЛ .

У них хорошо идут дела под руководством нового тренера. Я всегда думал, что у них очень сильная команда физически и что их сложно обыграть. Так что нам будет непросто, но, надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата, который станет основой наших выступлений до конца сезона.