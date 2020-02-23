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Мата: «Всегда думал, что „Уотфорд“ – очень сильная команда физически»

сегодня, 15:02
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд17:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в разговоре с United Review высказался о предстоящем матче с «Уотфордом» в 27-м туре АПЛ.

У них хорошо идут дела под руководством нового тренера. Я всегда думал, что у них очень сильная команда физически и что их сложно обыграть. Так что нам будет непросто, но, надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата, который станет основой наших выступлений до конца сезона.   

Отметим, что ранее предстоящий матч с «Уотфордом» прокомментировал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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