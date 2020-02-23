Сульшер прокомментировал предстоящий матч МЮ – «Уотфорд»

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сегодня, 11:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с «Уотфордом». В своем комментарии наставник МЮ также вспомнил поражение от «шершней» в поединке 18-го тура Премьер-Лиги (0:2).

Найджел [Пирсон] проделал фантастическую работу с ними. Конечно, мы были стартом их рывка, и мы не должны были этого допускать. У нас были голевые шансы и мы «подарили» им голы, так что нам нужно вернуться к надлежащему футболу, атакующему футболу. Та игра была слишком медленной. Надеюсь, мы сможем атаковать и прессинговать их. Также надеюсь, что, владея мячом, мы сможем быть более решительными при игре в пас, будем способны делать подачи и оказывать на них давление.