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Сульшер прокомментировал предстоящий матч МЮ – «Уотфорд»

сегодня, 11:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд17:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче 27-го тура АПЛ с «Уотфордом». В своем комментарии наставник МЮ также вспомнил поражение от «шершней» в поединке 18-го тура Премьер-Лиги (0:2).

Найджел [Пирсон] проделал фантастическую работу с ними. Конечно, мы были стартом их рывка, и мы не должны были этого допускать. У нас были голевые шансы и мы «подарили» им голы, так что нам нужно вернуться к надлежащему футболу, атакующему футболу. Та игра была слишком медленной. Надеюсь, мы сможем атаковать и прессинговать их. Также надеюсь, что, владея мячом, мы сможем быть более решительными при игре в пас, будем способны делать подачи и оказывать на них давление.

Напомним, что на неделе МЮ сыграл вничью с «Брюгге» в матче 1/16 финала Лиги Европы.  

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