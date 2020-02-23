Жота: «Мы хотим выиграть как можно больше матчей»

Полузащитник «Вулверхэмптона» высказался о состоянии турнирной таблицы английской Премьер-Лиги.

Сейчас команды расположились очень плотно, и если посмотреть вниз [таблицы], есть много коллективов, которые приблизились. Если смотреть вверх, на положение команд до четвертого места, – там высокая плотность, так что мы знаем, что последняя треть сезона будет определяющей, как обычно, и мы хотим выиграть как можно больше матчей.