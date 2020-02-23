Жота: «Мы хотим выиграть как можно больше матчей»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Диого Жота высказался о состоянии турнирной таблицы английской Премьер-Лиги.
Сейчас команды расположились очень плотно, и если посмотреть вниз [таблицы], есть много коллективов, которые приблизились. Если смотреть вверх, на положение команд до четвертого места, – там высокая плотность, так что мы знаем, что последняя треть сезона будет определяющей, как обычно, и мы хотим выиграть как можно больше матчей.
На данный момент «Вулверхэмптон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ (36 очков). От зоны Лиги чемпионов «волков» отделяют восемь пунктов.
Напомним, что на неделе «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Жота оформил хет-трик в этой встрече.