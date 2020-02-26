Okko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги

Okko опубликовал заявление о приобретении прав на показ американской МЛС :

🚨 Друзья, у нас большие новости.

Мы приобрели эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer ( MLS ) – профессиональной футбольной лиги высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт заключен на три сезона.

Юбилейный, двадцать пятый сезон MLS стартует уже на этой неделе. Каталог «Футбол в Новом Свете», входящий в подписку Okko Спорт, откроется 29-го февраля игрой, в которой «Динамо Хьюстон» примет дома самую титулованную команду лиги – «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.