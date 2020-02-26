Okko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги

Okko опубликовал заявление о приобретении прав на показ американской МЛС:
🚨 Друзья, у нас большие новости.
Мы приобрели эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт заключен на три сезона.
Юбилейный, двадцать пятый сезон MLS стартует уже на этой неделе. Каталог «Футбол в Новом Свете», входящий в подписку Okko Спорт, откроется 29-го февраля игрой, в которой «Динамо Хьюстон» примет дома самую титулованную команду лиги – «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.
Помимо трансляций матчей MLS, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут также доступны матчи Кубка аргентинской Суперлиги с участием «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» – легендарных клубов Южной Америки, регулярных участников и победителей континентальных турниров уровня Лиги чемпионов 🌎
Ранее стало известно, что АПЛ собирается запустить собственный стриминговый сервис.
Меня, не являющегося болельщиком Спартака, называют свиньей. Это арго. Его если называть свиньей это заигрывания? Человек конкретно обращался к пользователям. Просто свиной, поросячий, хряк, хряки это уместно и одно и тоже, а за слова кобылы, лошади, даже стадион-унитаз , даётся бан.
Меня, не являющегося болельщиком Спартака, называют свиньей. Это арго. Его если называть свиньей это заигрывания? Человек конкретно обращался к пользователям. Просто свиной, поросячий, хряк, хряки это уместно и одно и тоже, а за слова кобылы, лошади, даже стадион-унитаз , даётся бан.