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Okko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги

сегодня, 17:20
Хьюстон ДинамоЛоготип футбольный клуб Хьюстон Динамо-:-Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес Гэлакси29.02.2020 в 23:30 Не начался

Okko опубликовал заявление о приобретении прав на показ американской МЛС:

🚨 Друзья, у нас большие новости.

Мы приобрели эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт заключен на три сезона.

Юбилейный, двадцать пятый сезон MLS стартует уже на этой неделе. Каталог «Футбол в Новом Свете», входящий в подписку Okko Спорт, откроется 29-го февраля игрой, в которой «Динамо Хьюстон» примет дома самую титулованную команду лиги – «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.

Помимо трансляций матчей MLS, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут также доступны матчи Кубка аргентинской Суперлиги с участием «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» – легендарных клубов Южной Америки, регулярных участников и победителей континентальных турниров уровня Лиги чемпионов 🌎

Ранее стало известно, что АПЛ собирается запустить собственный стриминговый сервис.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил dino-hsv
сегодня в 18:27
они каждый матч апл выкладывают. у них только название канала другое "PRO Английский футбол" называется
Оооо, спасибо, подпишусь)
dino-hsv
dino-hsv ответил Charismatic
сегодня в 18:26
А они не банят? Я от Матча часто вижу обзоры и нарезки, а вот от окко не видел. Хотя может поискать надо)
они каждый матч апл выкладывают. у них только название канала другое "PRO Английский футбол" называется
Charismatic
Charismatic ответил dino-hsv
сегодня в 18:13
зато обзорчики на ютубе будут в хорошем качестве и без отвратительных склеек :)
А они не банят? Я от Матча часто вижу обзоры и нарезки, а вот от окко не видел. Хотя может поискать надо)
dino-hsv
dino-hsv ответил Charismatic
сегодня в 18:10
Зато хоть нормально посмотрят. Ибо вечером смотреть окко (АПЛ) - это треш. Трансляция виснет, падает и т.д. И жалоб на это невероятно много. Но вместо того, чтобы что-то исправить окко покупает еще права.
зато обзорчики на ютубе будут в хорошем качестве и без отвратительных склеек :)
Charismatic
Charismatic ответил Igo0rek
сегодня в 18:06
MLS для самой платежеспособной части России идет в 4-7 утра. Аудитория будет маленькая. Только лютые фаны MLS будут смотреть в прямом эфире.
Зато хоть нормально посмотрят. Ибо вечером смотреть окко (АПЛ) - это треш. Трансляция виснет, падает и т.д. И жалоб на это невероятно много. Но вместо того, чтобы что-то исправить окко покупает еще права.
Charismatic
Charismatic ответил unoejk
сегодня в 18:04
Добрый день. В зависимости от контекста. А вообще это арго и не считается.
А если я себя не ассоциирую с этим словом (свинья)? Я хоть и болельщик Спартака, но такое "название" не приветствую. Мясо это еще куда не шло. А вот свиньи (как и отчасти бомжи) мне кажется немного оскорбительным. Хотя за бомжей вроде как троллинг ставят.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:53
Ночью не посмотришь
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 17:52
МЛС как-то поглядывал на Евроспорте - весьма забавное зрелище) С выстраиванием обороны там туго... Аргентинский чемпионат, который сейчас можно смотреть на Старте, представляет собой уже менее веселое действо. Кстати, наверняка и цена подписки подымется.
Виссарионович
Виссарионович ответил unoejk
сегодня в 17:39
Почему тогда он не в бане?
Меня, не являющегося болельщиком Спартака, называют свиньей. Это арго. Его если называть свиньей это заигрывания? Человек конкретно обращался к пользователям. Просто свиной, поросячий, хряк, хряки это уместно и одно и тоже, а за слова кобылы, лошади, даже стадион-унитаз , даётся бан.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:35
MLS для самой платежеспособной части России идет в 4-7 утра. Аудитория будет маленькая. Только лютые фаны MLS будут смотреть в прямом эфире.
unoejk
unoejk ответил Виссарионович
сегодня в 17:29
То есть я могу написат: Армейская свиная душа. Это тоже арго? Он же переживает за спартак?
Не стоит. У нас заигрывания с правилами не приветствуются. Если решим что коммент на писан с целью оскорбить, то будет соответствующий бан. Тот я кстати тоже убрал.
Виссарионович
Виссарионович ответил unoejk
сегодня в 17:27
То есть я могу написат: Армейская свиная душа. Это тоже арго? Он же переживает за спартак?
unoejk
unoejk ответил Виссарионович
сегодня в 17:25
А мы сейчас спросим у модераторов, как у них с пониманием этих слов. Уважаемый модератор, вам не кажется что человек в общении с двумя пользователями ( мной и lopp), пишет фразу:"Да, жалко у свиней с пониманием всё очень плохо" Называть пользователей "свиньями" не является оскорблением?
Добрый день. В зависимости от контекста. А вообще это арго и не считается.
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