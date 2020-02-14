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Прядкин: «Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно»

сегодня, 09:15

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что трансляции футбольных матчей должны сохраниться на телевидении в будущем, а не полностью перейти в интернет.

Готова ли РПЛ в случае неудовлетворительной работы «Матч ТВ» полностью уйти с телевидения, переключившись на вещание в интернете? Такие вопросы нельзя обсуждать абстрактно, в отрыве от реальности. Мы подписали соглашение с «Матч ТВ», по которому все права, включая трансляции в интернете, принадлежат вещателю, действуем в его рамках. Если говорить о трансляциях в интернете, то, действительно, этот сегмент считается самым перспективным, есть смысл его развивать и осваивать, думаю, наш вещатель тоже это понимает.

При этом нельзя говорить о том, что телевидение совсем не нужно, ведь большая часть населения в силу возраста или местоположения смотрит именно телевизор. Мы и так сократили количество матчей на федеральном канале, чтобы создать условия роста системы платного вещания. Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно, главное - сохранить правильный баланс.

Ранее Сергей Прядкин прокомментировал изменение формата Кубка России.

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Все комментарии
cheerful
cheerful
сегодня в 14:25
Больше как можно больше футбола на тв каналы !!!!!
а в инет слить всякие юмалины , Малаховых и все песенки танцы навечно!!!
Faustello
Faustello ответил sir_Alex
сегодня в 12:14
Пусть вместо РФПЛ показывают АПЛ.
Пусть показывают дублировние всех матчей на фифе ))) Срач тв не впервой.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:59
Пусть вместо РФПЛ показывают АПЛ.
beefs
beefs
сегодня в 10:50
А ещё говорят о футболе, главное бабло...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 09:45
Пока смотрим только чужой футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:31
Ну пока то баланс странный какой то ??? Игры аутсайдеров интересны настолько , что матчи лидеров , дерби можно не показывать?!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Уфа-Тамбов - тоже футбол.
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