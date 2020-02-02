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Серия А сделает трансляции матчей с уклоном на азиатский рынок

сегодня, 15:19

Итальянская пресса сообщает, что со следующего сезона Серия А планирует ввести дополнительные дневные матчи в выходные дни. 

В данный момент только в воскресенье в 12-30 (по местному времени) транслируются матчи Серии А, однако руководство лиги планирует еще и в субботу сделать ранние встречи. Это в первую очередь нацелено на то, чтобы угодить азиатскому рынку. 

Руководители клубов уже долгое время выступают против дневных матчей. 

Сегодня «Ювентус» уже в восьмой раз за сезон играет воскресную игру днем. 

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:24
Засыпать под игры ювентуса лучше всего)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:22
Да в 6 утра можно начинать, зато у европейцев вечер будет свободный
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:20
Короновирс+КорАновирус))
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