Серия А сделает трансляции матчей с уклоном на азиатский рынок

сегодня, 15:19

Итальянская пресса сообщает, что со следующего сезона Серия А планирует ввести дополнительные дневные матчи в выходные дни.

В данный момент только в воскресенье в 12-30 (по местному времени) транслируются матчи Серии А, однако руководство лиги планирует еще и в субботу сделать ранние встречи. Это в первую очередь нацелено на то, чтобы угодить азиатскому рынку.

Руководители клубов уже долгое время выступают против дневных матчей.

Сегодня «Ювентус» уже в восьмой раз за сезон играет воскресную игру днем.