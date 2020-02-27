«Гонвед» отстранил тренера из-за угрозы заболевания коронавирусом

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сегодня, 16:01

Венгерский клуб «Гонвед» объявил о временном отстранении от работы итальянского тренера .

На днях Саннино и ряд его помощников побывали на родине в Италии. После их возвращения в Венгрию стало известно о распространении коронавируса, поэтому клуб принял решение изолировать тренеров от остальных членов команды.

62-летний наставник сообщил, что не заметил у себя симптомов заболевания и готов приступить к работе, когда это будет возможно.

Ранее стало известно, что итальянский профессиональный футболист заразился коронавирусом.