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«Гонвед» отстранил тренера из-за угрозы заболевания коронавирусом

сегодня, 16:01

Венгерский клуб «Гонвед» объявил о временном отстранении от работы итальянского тренера Джузеппе Саннино.

На днях Саннино и ряд его помощников побывали на родине в Италии. После их возвращения в Венгрию стало известно о распространении коронавируса, поэтому клуб принял решение изолировать тренеров от остальных членов команды.

62-летний наставник сообщил, что не заметил у себя симптомов заболевания и готов приступить к работе, когда это будет возможно.

Ранее стало известно, что итальянский профессиональный футболист заразился коронавирусом.

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ДСА
ДСА
сегодня в 16:54
Этот тоже руки не моет.
Uskora
Uskora
сегодня в 16:21
Маразм крепчает.
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