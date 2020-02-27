«Лион» озадачил «Ювентус»

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вчера, 02:30

Не блещущий во Франции «Лион» сумел не только остановить лидера чемпионата Италии, но и нанести ему поражение. «Соккер.ру» - о первой части интригующего противостояния.

В паре «Лиона» с «Ювентусом» фаворит совершенно очевиден. Конечно, есть к «Ювентусу» именно образца Маурицио Сарри немало вопросов относительно качества игры, стиля игры, даже самих результатов. Но в том же чемпионате Италии туринцы всё так же лидируют, пусть и не со слишком убедительным отрывом. Да и последние матчи вроде как успокоили поклонников «Ювентуса», продолжавших всё же задавать вопросы по нескольким основополагающим позициям. Они касаются в первую очередь скорости игры «Ювентуса» и креативности.

Туринцы при Сарри играют, откровенно говоря, медленно. Медленнее самих себя образца прошлых лет, медленнее тех команд, которые принято называть и считать фаворитами Лиги чемпионов. Даже в чемпионате Италии эта относительная неторопливость сказывается и выливается в виде «затыков». Вопрос по креативности отчасти вытекает из невысокой скорости игры и перемещения мяча – соперники успевают перестраиваться, получается, «Ювентус» вынужден примитивизировать свою игру, сваливаясь к фланговым прострелам, подачам и индивидуальным действиям отдельных исполнителей, благо, в количестве хороших мастеров пока «Ювентус» не сильно ущемлен.

И вот обе эти проблемы были продемонстрированы в Лионе. Хотя у самих французов трудностей даже побольше. Во-первых, это общий класс исполнителей, который всё-таки пониже сейчас, чем у «Ювентуса». Во-вторых, это травмы, особенно травмы Мемфиса Депая и Джеффа Рейн-Аделаида. В-третьих, это низкая надежность игры, которая выливается в большое количество ошибок в обороне и в дисциплине – а это стало главной причиной пробуксовок «Лиона» в Лиге 1, где команда Руди Гарсия занимает скромное для себя седьмое место. И вот если «Лиону» удалось собраться, сконцентрироваться и побороть свою главную проблему, то «Ювентус» с задачей не справился – сложно сказать, осознает ли он вообще ее наличие.

Туринцы больше и лучше владели мячом – это бесспорно. Но острее были лионцы. Особенно в первом тайме, когда они могли забивать несколько мячей, но отличились в итоге всего раз – Люка Тусар счет открыл. Причем любопытно, что это случилось, когда «Лион» ненадолго остался в большинстве – Маттейсу де Лигту в этот момент как раз оказывали помощь, его и не хватило. После перерыва ради повышенной концентрации и безошибочности «Лиону» пришлось глубоко сесть и обороняться уже числом, а «Ювентус» наглядно показал свои проблемы, владея мячом много, но бестолково, подходя к чужой штрафной, но без остроты.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (2) – 15 (1)

Очень красноречивые цифры. Особенно если посмотреть на их разбивку по отрезкам матча. В частности, «Лион» после 54-й минуты вообще ни разу не пробил по чужим воротам. Все 12 ударов уместились в отрезок остроты и контратакующей манеры «Лиона», принесшей гол и попадание в каркас ворот Войцеха Щесны от Карла Токо-Экамби. С другой стороны, «Ювентус» сам до 54-й минуты пробил по чужим воротам всего пять раз. Все остальные удары в статистику упали лишь в конце поединка. Но самое показательное, что характеризует как раз отсутствие креатива и подвижности – это одно неловкое попадание в створ. Да, были намеки на опасные моменты, но сами же туринцы чаще всего всё губили, либо просто просили пенальти.

Владение мячом (точность передач): 39% (74%) – 61% (84%)

«Лион» обычно любит покатать мяч, поконтролировать его, но в этой встрече Гарсия сознательно ушел от этой модели, чтобы уделить больше внимания и концентрации выстраиванию обороны, а также использовать малоподвижность «Ювентуса», который, подолгу владея мячом, просто увязал в плотных рядах лионцев. «Лион» сделал всего 285 передач против 540 у «Ювентуса». Так что эти цифры скорее отражают не качество футбола, а характеристику тактики, применяемой одной командой и другой. «Лион» отдал эти цифры «Ювентусу» за эффективность. При этом, конечно, «Лиону», играя без мяча, пришлось больше побегать. Суммарно французы набегали более 118 км, а туринцы – почти 113 км.

Слова

Данило (защитник «Ювентуса»):

Мы не можем просто так дарить первый тайм сопернику в столь важном турнире. Но мы сделали это, и должны работать усерднее. Мы всегда должны играть агрессивно, как во втором тайме, когда всё время держали мяч и проявляли больше инициативы. Перед своими болельщиками во втором матче мы обязаны давить, прессинговать, забивать и побеждать.

Леонардо Бонуччи (защитник «Ювентуса»):

Мы ошибались в первом тайме, всюду не успевали за мячом. В некоторых матчах приходится платить за малейшую ошибку. Мы слишком растягивались, не хватало агрессии. И это вопрос характера. Нужно было просыпаться раньше. «Лион» забил, когда мы играли вдесятером. Это небольшой отрезок, когда они проявили ум и воспользовались шансом. Нам нужно сосредоточиться на следующих матчах, и мы обязательно выйдем в следующий раунд.

Уссем Ауар (полузащитник «Лиона»):

Мы знали, что не были фаворитами, но показали хорошую игру. И есть второй матч. Не нужно впадать в эйфорию. Мы сложили сегодня все ингредиенты, но это только первый шаг. Еще ничего не достигнуто. Мы поедем в Турин с амбициями, но сперва нужно переключиться на Лигу 1 – там нам не хватает очков. И тогда мы поедем к «Ювентусу» увереннее, а не как жертвы.

Антони Лопеш (вратарь «Лиона»):

Мы знали, что такое Лига чемпионов и как тут играть. Рассчитывали добиться результата и не пропустить. Это шикарная победа, но мы только на полпути. Нам удавалось быстро связывать соперника, не давая ему пространства. Нам нельзя было допускать ошибок, и мы следовали инструкциям тренера. Это коллективная работа. Но не стоит слишком задираться. Сделана половина работы.

Не зря все участники противостояния после матча подчеркивают, что далеко не всё решено. «Ювентус» всё еще силен, он способен переворачивать игры, особенно на своем поле, он может использовать то самое индивидуальное мастерство и все-таки поймать кураж, хотя при Сарри это случалось очень редко. Да и «Лион», скажем честно, должен совершить что-то нереальное, чтобы отыграть без ошибок и с предельной концентрацией два подряд таких матча. Для его состояния обороны это подобно чуду. С другой стороны, лионцы могут удивить и попытаться забить в Турине, сыграть агрессивнее. Гол на выезде может значительно встряхнуть ситуацию.