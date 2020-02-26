Все матчи еврокубков пройдут в штатном режиме, кроме одного

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сегодня, 15:17

Все матчи футбольных еврокубков, запланированные на этой неделе, пройдут в штатном режиме, за исключением встречи между «Интером» и «Лудогорцем». Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА .

Встреча между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.