Все матчи еврокубков пройдут в штатном режиме, кроме одного

Все матчи футбольных еврокубков, запланированные на этой неделе, пройдут в штатном режиме, за исключением встречи между «Интером» и «Лудогорцем». Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА.
Встреча между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Все остальные матчи УЕФА, запланированные на этой неделе, пройдут по плану, и в это время нет никаких ограничений для посещения болельщиков. УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь с соответствующими органами в этом отношении», - говорится в сообщении.