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Все матчи еврокубков пройдут в штатном режиме, кроме одного

сегодня, 15:17

Все матчи футбольных еврокубков, запланированные на этой неделе, пройдут в штатном режиме, за исключением встречи между «Интером» и «Лудогорцем». Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА.

Встреча между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все остальные матчи УЕФА, запланированные на этой неделе, пройдут по плану, и в это время нет никаких ограничений для посещения болельщиков. УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь с соответствующими органами в этом отношении», - говорится в сообщении.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:21
Ясно кто в Европе руки не моет.
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