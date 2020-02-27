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Де Брюйне сломал «Реал»! Зидан в недоумении

вчера, 10:25

Англичане плохо подготовились к плей-офф ЛЧ, но «Соккер.ру» концентрируется на важном исключении.

Восьмилетняя дочь Стерлинга в этом сезоне издевается над отцом, напевая песенки фанатов «Ливерпуля» - бывшего клуба Рахима. Похожим троллингом занимается один из сыновей Месси, нарочито болеет за «Реал». Устами вчерашних младенцев глаголит истина – команды знаменитых отцов не радуют в ЛЧ много лет.

По скучности первый тайм в Мадриде можно было сравнить с перетягиванием тактического каната в поединке «Атлетико» и «Ливерпуля». Клопп в итоге не нашел код к сейфу Симеоне, а поскольку роковая случайность позволила испанцам забить, то команде Юргена дома нужно выигрывать 2:0 или 3:1 для чистого прохода.

У «Тоттенхэма» такая же сложная задача, но в гостях. Радоваться британцам нечему, ведь немцы переиграли финалиста ЛЧ в Лондоне, забили на чужом поле. У Жозе много кадровых проблем и настроение не очень, ведь даже «Челси» уступил. Плюс Моуриньо вынужден с нескрываемым разочарованием отвечать на колкие и глупые вопросы.

Например, португальца спросили до матча в ЛЧ, не хочет ли он доказать превосходство над Нагельсманном, ведь именно немец был одним из кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма»? Вопрос глупый, ведь Юлиан посреди сезона не собирался покидать «Лейпциг». Да и Моуриньо прав: что ему доказывать после 20 лет на высочайшем уровне и 25 трофеев?

С другой стороны, опыт Юргена, Жозе или Хосепа никак не сказался на выступлении их команд. Даже «Манчестер Сити» спасло умение Стерлинга и Жезуса грамотно подставляться – и пенальти, и удаление по правилам, но падали красиво, и желание Кевина де Брюйне не промазывать с «точки», как его коллеги умеют. Гвардиола не переиграл Зидана показательно, тренера выручила команда.

А вот на арбитра «катить бочку» странновато, Жезус коснулся Рамоса, но не толкал вперед и не тащил вниз – Серхио легко отклонился назад. Скорее дважды в матче можно винить капитана «Реала» в потере позиции, нежели выискивать заговор УЕФА в пользу «Манчестер Сити». Зато именно расчетливая хитрость Рамоса – испанец понимал, что лучше удаление, чем 1:3, оставила «Реал» в игре.

«Реал» отдал матч, в котором не играл лучше – ожидаемо, но мог победить. А «Сити» взял единственную английскую волевую победу. Дочь Стерлинга, хотя в АПЛ за «Ливерпуль», хотя бы в ЛЧ должна болеть за отца. Как отец Дэвиса из «Баварии» - фанат «Челси», на неделе поддерживал сына, а не любимую команду. Все англичане могли проиграть!

И со жребием им не повезло. И сказочный прошлый сезон сказался. «Ливерпуль» не стал играть ярче и легче, но зверски эффективен. А «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сбавили, хотя и объективные причины для неудач были. «Атлетико» - команда-ловушка для соперников, «Лейпциг» - красавцы, и «Реал» Зидана ни для кого не подарок. Тем ценнее для Гвардиолы, что его команда сама показала характер.

Дело не в тактической безупречности. Например, гол себе МС привез глупейший, а скорее в подходе. «Ливерпуль» дома может забить «Атлетико» два или три мяча, ведь отыгрались после 3:0 в Барселоне, не должны бояться Облака, пускай Ян – брат-близнец Алиссона в умении спасать. У «Тоттенхэма» нет причин плохо играть в Германии. Одной правильной атаки, поставленной по классическому сценарию Моуриньо, хватит для интриги.

Только у «Челси» нет шансов, но никто и не ставил лондонцев выше уверенной «Баварии», которую вовремя вылечил тренер Флик. А вот «Сити» в Мадриде выручил не наставник, а лидер – Де Брюйне. «Реалу» будет сложно отыграться с нужным счетом, ведь нет преимущества по стилю, как у «Атлетико» против «Ливерпуля» - рациональность замыкает рациональность.

«Реал» вчера в какой-то момент банально недооценил «Манчестер Сити», ведь могли закрыться, а сыграли широко и высоко в защите. Команда Гвардиолы снова покорила «Сантьяго Бернабеу», проиграл лишь в 1 игре из 9 (+6, =2, -1). И хотя разница маленькая, два гола на выезде – большой бонус. Плюс «сливочные» потеряли Рамоса, а каток Хосепа в Манчестере включить проще, чем в Мадриде.

Странно, что опытный Зидан не подготовил свою команду морально к тому, как соперник отнесется к игре. Не исключено, что апелляцию МС проиграет, и следующий сезон в ЛЧ пропустят. Очевидно также, что на выступлениях «Реала» сказывается отсутствие человека за сто миллионов евро, который подходил бы команде, как тот же Роналду. Вчера Криштиану уступил в Лионе, а его бывший клуб скушал два мяча за шесть минут.

Азар – раз уж вспоминаем людей за сто миллионов, ни «Челси» не спас на неделе, ведь сменил клуб, ни «Реал», ведь травмировался. Что ж, если три команды из АПЛ разочаровали в первых матчах – три поражения, то «Манчестер Сити», хотя после гола Иско могла сыграть ставка на «Реал», который в Ла Лиге пропускает даже реже, чем «Атлетико», преобразился на глазах после выхода Стерлинга.

Всплеск был каким-то божественным в своей будничности. Похоже, «горожанам» воздалось за все невероятные провалы прошлого. Футболисты «Реала» Зидана – самые везучие мерзавцы ЛЧ, причем мерзавцы – в хорошем смысле, ведь их отрицательное обаяние было подкреплено классной игрой в футбол. Они и «Манчестер Сити» придушили почти так, как «Атлетико» - «Ливерпуль», ведь новая философия Зидана вертится вокруг малого количества пропущенных.

К 77-й минуте у гостей было всего четыре безуспешных удара в створ ворот Куртуа, а спустя мгновение – получили выездную победу с двумя забитыми мячами на выезде. Зная «Манчестер Сити», не стоит ставить крест на «Реале» - Зидан может увидеть еще один отчаянный рывок от подопечных в гостях, ведь если испанцы рискнут, а оборона Гвардиолы и дальше будет точечно ошибаться, как весь сезон – получим перестрелку, в которых «Манчестер Сити» раньше уступал.

Испанцы явно пытались повторить сценарий прошлой встречи команд, когда гол Бэйла стал единственным и решающим в двух играх, но Де Брюйне решил, что с него хватит обидных поражений. Голевая передача Кевина и его четкий удар с пенальти позволил англичанам после трех горьких пилюль в ЛЧ получить одну сладкую. Но намек от судьбы должны учесть – очевидно, что представители АПЛ сыграли в турнире неправильно.

Не то чтобы у «Атлетико», «Лейпцига» и «Реала» все получилось, одна «Бавария» прошлась катком по британскому сопернику, но не стоит забывать, сколько лет клубы АПЛ заслуженно разминались с финалами Лиги чемпионов. Если «Манчестер Сити» хочется в первый решающий матч турнира в истории, то должны помнить не только резкий разворот в Мадриде, но и 77 минут не лучшего футбола в своем исполнении.

Зато, как видите, новое руководство УЕФА не опустилось до уровня предшественников. Рамосу не показали желтую карточку, а выписали красную. Пенальти за фол на Стерлинге тоже назначили, хотя и не такие моменты игнорировали раньше. При повторах у «Реала» нет шансов забить из метрового офсайда, зато есть возможность показать себя с помощью ударов Бензема и подач Крооса, который провел весь матч в Мадриде на скамейке.

Борьба не завершена, но «Манчестер Сити» важно дома доказать, что они полностью заслуживают четвертьфинал. От ответных матчей всех клубов АПЛ ждем иного футбола. «Челси» нечего терять – пора рисковать и удивлять «Баварию», потерявшую на пару недель Левандовски. «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» нужны атаки и голы, а «Манчестер Сити» - вера в себя, которую в гостях нашли лишь под конец встречи.

Английская делегация пока неубедительная, но трое из четверки еще могут оказаться в следующем раунде, хотя только Гвардиола победил, причем нелегко и даже неожиданно, ведь «Реал» мог засушить игру в концовке. Зато у нас новинка в меню Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» показывает характер после очередной ошибки в защите.

Англичан не раз подводили именно слабости в обороне и отсутствие нападающего со зверской реализацией. Жезус отличился, поскольку Де Брюйне собрал консилиум игроков «Реала» и идеально перебросил Рамоса. Но не устоял на ногах после зацепа Серхио и не сделал счет 1:3. Если дойдет до решающего удара в Манчестере, то и Агуэро, и его напарник-конкурент могут подвести. «Манчестер Сити» далек от идеальных кондиций во всех полевых линиях.

Зато у них есть Кевин – наверное, лучший хавбек мира прямо сейчас. После того, как в решающий момент в ворота «Манчестер Сити» в ЛЧ забивали из офсайда или после касания мяча руки, подвиг бельгийца сложно назвать несправедливым по отношению к «Реалу», везучесть которого в прошлом не оспорить. Да и не сыграли сказочно, команда Гвардиолы нанесла в гостях 8 ударов в створ ворот Куртуа, а коллектив Зидана ответил тремя.

Впрочем, англичанам важно понять, что удача улыбнулась им в ответ на характерное включение лишь в первом матче из шести необходимых по пути в Стамбул. Все самое интересное – впереди, особенно если «Реал» быстро огорчит Эдерсона в Манчестере. Зидан не хуже, чем дочь Стерлинга над отцом, умеет издеваться над соперниками в Лиге чемпионов.

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Roman73
Roman73 ответил Cергей Герасимов
вчера в 18:39
ой не факт, что пройдет. "Перепасовка с вратарём-вынужденная мера по выходу из под высокого прессинга.", но блин в некоторых моментах вратарь мяч защитникам отдавал так, что если бы Реал был шустрее в центре, то 2-3 момента могли привезти. а то и гола. Если реал будет в такой форме как вчера, то скорей Сити его уморит скоростями. Или Пеп вообще от обороны будет играть. И тогда Стерлинг опять с лавки начнет.
Конечно Манчестеру по силам выиграть , при полной концентрации и отдаче всех одиннадцати игроков все 95 минут матча.
И в защите и в нападении, он должны помнить не забитый гол равен пропущенному.
Реал невероятно опытен , в его арсенале масса футбольных и околофутбольных средств. Футболисты Сити ни на минуту не должны допускать, что они вдруг сильнее Реала .
Несколько безалаберных 24ов в составе не дают мне покою.
Жаль , что я не могу им это сказать, но...передайте .
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Roman73
вчера в 17:53
Перепасовка с вратарём-вынужденная мера по выходу из под высокого прессинга. Так и Барса делает. А вот распасовка Менди (МС ) была опасна для его команды, неуверенно распасовывал, но пронесло. Вы недооцениваете Реал, геникшоса не было , это раненый или спящий тигр . Дело далеко не сделано. Я болею за Сити , а сценарии на Этихаде будет таков : Гвардьола выпустит Стерлинга с первых минут, в надежде на контратаки. Рахим глуп и эмоционален ,его спровоцируют, он быстро получит две жёлтые за симуляцию и за отмашку. И Реал 50 минут будет играть в большинстве и удушит Сити . Второй : Винисиус замордует Уоккера и заработает для него красную, с тем же исходом . Реал пройдёт Сити.
ой не факт, что пройдет. "Перепасовка с вратарём-вынужденная мера по выходу из под высокого прессинга.", но блин в некоторых моментах вратарь мяч защитникам отдавал так, что если бы Реал был шустрее в центре, то 2-3 момента могли привезти. а то и гола.
Если реал будет в такой форме как вчера, то скорей Сити его уморит скоростями. Или Пеп вообще от обороны будет играть. И тогда Стерлинг опять с лавки начнет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:23
интересная статья, спасибо
NOVA
NOVA
вчера в 14:54
паровоз от мс был конечно знатный!! ну если был бы рон, то пробил бы и не раз эту стену!! а пенальти не было кстати, да и фол Рамоса только на желтую тянул!! поражение точно не заслуживали!! ну ясно одно, что ЛЧ можно сказать до свидания, ну все равно удачи Реалу в ответке!!!!
lobsterdam
lobsterdam ответил Илья Кузнецов
вчера в 14:52
а почему автору в голову не пришла мысль, что М.С. сознательно отпустил Ливерпуль в этом сезоне в АПЛ и решил сконцентрироваться на ЛЧ? Ведь по сути для них это самый важный турнир, от Гвардиолы все его требуют и ждут. Будем откровенны даже Реалу сейчас важнее чемпионат Испании, что Зидан показал, оставив Крооса в запасе. И даже в таком состоянии Реал почти справился с англичанами, если бы не ошибки Рамоса (не правильно занял позицию и пришлось включать дурака, картинно падать в надежде на судью) и Карвахаля (Стерлинг был быстрее, но он уже пробросил мяч вперед, но на такой скорости, сомневаюсь, что смог бы остановиться или повернуть к воротам. А учитывая угол, максимум сделал прострел в центр штрафной, но ситуация не была такой аховой, чтобы рубить его)
эта "мысль" никому (в т.ч. и автору статьи) так и не смогла прийти в голову, потому что она не смогла дойти до головы и умерла по дороге...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:47
Реал без Роналду так и не может себя найти в атаке. Все как-то неубедительно, что ли, исчезли напор и агрессия. И еще: если б такую пенку поставили в пользу Реала и засчитали бы такой гол, какой забил Жезуш, то представляю, какой бы шум стоял бы в СМИ, типа: ну вот снова Реал тащат в финал! Ну а теперь тащат МС!
Hamman
Hamman
вчера в 14:10
Вижу некоторые уже списали Реал? Даже некоторые болельщики Реала не верят в способность команды отыграться в гостях. А зря!
Реал одна из немногих команд мира, которой не суть важно на чьем поле играть.
Я не могу утверждать что Зидан и его команда в пух и прах разнесёт Ман Сити в гостях, но абсолютно уверен что им по силам пройти манков!
Всё зависит от самих игроков Реала. Как они сами себя подготовят эмоционально к ответной встрече. Да да, всё зависит от психологической готовности игроков. Если смогут себя завести до должного уровня и выложиться за себя и за того парня ( и травмированных и дисквалифицированных) то вполне по силам будет порадовать своих болельщиков.
Roman73
Roman73 ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:28
В принципе со всем сказанным согласен, кроме "Команда играла без авантюры, непривычно здраво". Вот как раз рисковые перепасовки вратаря и защитников были очень авантюрны. В итоге одна привела к голу, еще одна могла, если пенсионеры Мадрида были пошустрее. Первый таим по тактике Пеп выиграл, можно сказать. Если бы играли на скоростях, Реал бы посыпался раньше. Скорости МС во втором тайме наглядно показали, что у Реала проблемы как со скоростью перехода из атаки в оборону, так и обратно. Плюс Зидан сам себе привез проблему выпустив на поле гольфиста. Лучше бы выпустил Тони. Кросс бы дальними диагоналями фланги атаки разгонял или на Бенза закинушки устраивал. В ответном матче Реалу придется всей командой в атаку бежать, чтобы 2 гостевых (для Сити) мяча отыграть. Если будут в такой же форме, а Пеп заставит своих с первых минут темп взвинтить, то к середине второго тайма сливки скиснут.
Перепасовка с вратарём-вынужденная мера по выходу из под высокого прессинга.
Так и Барса делает. А вот распасовка Менди (МС ) была опасна для его команды, неуверенно распасовывал, но пронесло.
Вы недооцениваете Реал, геникшоса не было , это раненый или спящий тигр .
Дело далеко не сделано.
Я болею за Сити , а сценарии на Этихаде будет таков :
Гвардьола выпустит Стерлинга с первых минут, в надежде на контратаки.
Рахим глуп и эмоционален ,его спровоцируют, он быстро получит две жёлтые за симуляцию и за отмашку. И Реал 50 минут будет играть в большинстве и удушит Сити .
Второй : Винисиус замордует Уоккера и заработает для него красную, с тем же исходом .
Реал пройдёт Сити.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:21
В принципе со всем сказанным согласен, кроме "Команда играла без авантюры, непривычно здраво". Вот как раз рисковые перепасовки вратаря и защитников были очень авантюрны. В итоге одна привела к голу, еще одна могла, если пенсионеры Мадрида были пошустрее. Первый таим по тактике Пеп выиграл, можно сказать. Если бы играли на скоростях, Реал бы посыпался раньше. Скорости МС во втором тайме наглядно показали, что у Реала проблемы как со скоростью перехода из атаки в оборону, так и обратно. Плюс Зидан сам себе привез проблему выпустив на поле гольфиста. Лучше бы выпустил Тони. Кросс бы дальними диагоналями фланги атаки разгонял или на Бенза закинушки устраивал. В ответном матче Реалу придется всей командой в атаку бежать, чтобы 2 гостевых (для Сити) мяча отыграть. Если будут в такой же форме, а Пеп заставит своих с первых минут темп взвинтить, то к середине второго тайма сливки скиснут.
Я аж заржал, когда свежий гольфист не смог обогнать уставшего Уокера аххах
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:03
В принципе со всем сказанным согласен, кроме "Команда играла без авантюры, непривычно здраво". Вот как раз рисковые перепасовки вратаря и защитников были очень авантюрны. В итоге одна привела к голу, еще одна могла, если пенсионеры Мадрида были пошустрее. Первый таим по тактике Пеп выиграл, можно сказать. Если бы играли на скоростях, Реал бы посыпался раньше. Скорости МС во втором тайме наглядно показали, что у Реала проблемы как со скоростью перехода из атаки в оборону, так и обратно. Плюс Зидан сам себе привез проблему выпустив на поле гольфиста. Лучше бы выпустил Тони. Кросс бы дальними диагоналями фланги атаки разгонял или на Бенза закинушки устраивал. В ответном матче Реалу придется всей командой в атаку бежать, чтобы 2 гостевых (для Сити) мяча отыграть. Если будут в такой же форме, а Пеп заставит своих с первых минут темп взвинтить, то к середине второго тайма сливки скиснут.
да, тоже заметил, что по скорости только один Висиниус и местами Менди у Реала могли соперничать, все остальные были значительно медленнее.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Roman73
вчера в 13:00
Футболисты --тактический инструмент тренера. Как раз таки Хосеб Гвардьола неплохо поработал . Он заметно изменил привычную расстановку. отказался от высокого прессинга, но обеспечил плотность в центре ,одновременно не отказался от атак . Это новый баланс , лучший баланс атаки и защиты для матча с Реалом. Команда играла без авантюры, непривычно здраво, довольно сдержанно в атаке и не дала себя разорвать в защите. Де-Брюне -герой , но Гондюган проделал наибольшую работу, был самым полезным , вот кто обеспечил баланс . А вот Марез , как раз подвёл Гвардьолу. Забыл где и с кем играл , пижонил по привычке и запорол свои моменты. Вы заметили , на каком пределе был Кевин де-Брюне , когда пробивал пенальти. Всмотритесь в лицо, это был предел сил и концентрации. На Бернабеу выиграть, как до луны допрыгнуть, непросто. У Сити нет инстинкта убийцы, мелкая шпана , показательны 8 минут игры в большинстве , они таки потеряли концентрацию. И если Реал их съест на Этихаде , это из-за этих восьми бездарных минут.
В принципе со всем сказанным согласен, кроме "Команда играла без авантюры, непривычно здраво". Вот как раз рисковые перепасовки вратаря и защитников были очень авантюрны. В итоге одна привела к голу, еще одна могла, если пенсионеры Мадрида были пошустрее.
Первый таим по тактике Пеп выиграл, можно сказать. Если бы играли на скоростях, Реал бы посыпался раньше. Скорости МС во втором тайме наглядно показали, что у Реала проблемы как со скоростью перехода из атаки в оборону, так и обратно.
Плюс Зидан сам себе привез проблему выпустив на поле гольфиста. Лучше бы выпустил Тони. Кросс бы дальними диагоналями фланги атаки разгонял или на Бенза закинушки устраивал.
В ответном матче Реалу придется всей командой в атаку бежать, чтобы 2 гостевых (для Сити) мяча отыграть. Если будут в такой же форме, а Пеп заставит своих с первых минут темп взвинтить, то к середине второго тайма сливки скиснут.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Roman73
вчера в 13:00
Футболисты --тактический инструмент тренера. Как раз таки Хосеб Гвардьола неплохо поработал . Он заметно изменил привычную расстановку. отказался от высокого прессинга, но обеспечил плотность в центре ,одновременно не отказался от атак . Это новый баланс , лучший баланс атаки и защиты для матча с Реалом. Команда играла без авантюры, непривычно здраво, довольно сдержанно в атаке и не дала себя разорвать в защите. Де-Брюне -герой , но Гондюган проделал наибольшую работу, был самым полезным , вот кто обеспечил баланс . А вот Марез , как раз подвёл Гвардьолу. Забыл где и с кем играл , пижонил по привычке и запорол свои моменты. Вы заметили , на каком пределе был Кевин де-Брюне , когда пробивал пенальти. Всмотритесь в лицо, это был предел сил и концентрации. На Бернабеу выиграть, как до луны допрыгнуть, непросто. У Сити нет инстинкта убийцы, мелкая шпана , показательны 8 минут игры в большинстве , они таки потеряли концентрацию. И если Реал их съест на Этихаде , это из-за этих восьми бездарных минут.
согласен, такой Реал надо было добивать, но это уже тренер должен был подсказать, не помню была ли ещё замена у них, возможно стоило Агуэро выпустить на концовку как раз. Но всё равно в камбэк Реала слабо верится в ответке, разве что случится какое-то чудо, например Азар будет готов и наберёт форму.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 12:54
а почему автору в голову не пришла мысль, что М.С. сознательно отпустил Ливерпуль в этом сезоне в АПЛ и решил сконцентрироваться на ЛЧ? Ведь по сути для них это самый важный турнир, от Гвардиолы все его требуют и ждут. Будем откровенны даже Реалу сейчас важнее чемпионат Испании, что Зидан показал, оставив Крооса в запасе. И даже в таком состоянии Реал почти справился с англичанами, если бы не ошибки Рамоса (не правильно занял позицию и пришлось включать дурака, картинно падать в надежде на судью) и Карвахаля (Стерлинг был быстрее, но он уже пробросил мяч вперед, но на такой скорости, сомневаюсь, что смог бы остановиться или повернуть к воротам. А учитывая угол, максимум сделал прострел в центр штрафной, но ситуация не была такой аховой, чтобы рубить его)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:05
Не понял я что написано выше, на разбор и обзор игры не похоже. Многа букв
По матчу - матч ужасного качества, очень слабые исполнители в атаках и очень много брака у того же Де Брюйне, мало мысли, тупо игра до ошибки с редкими всплесками самой игры.
У Реала был Винисиус и он выжигал, стоило его убрать и все пропало, ошибка Зизу.
Кроме навесов и левого фланга у Реала ничего, разве что пас Иско на Рамоса справа.
А было вот что на 70 ых минутах Реал откровенно встал и это бросилось в глаза, такие разрывищи пошли, и првезло им что Сити имеет Марезов, Жезусов а не Агуэро со Стерлингом и Силвой, могли решать исход.
Понравился Гюндоган, вот парень сыграл на высочайшем уровне и по технике и по физике.
У Реала Винисиус и Куртуа. Испанцам тупо надо было встать в штрафной и доиграть, и Зидан должен был подсказать, они покой то.. побежали второй забивать, с их ним то возрастом.
Вообщем ничего не решено, характера Сити я не увидил, они создали 7 голевых моментов против 3 у Реала, но очень сырые в завершении, могут быть наказаны.
Обороны у Сити нет, а у Реала физики на 70 мин
Старый Фриц
Старый Фриц
вчера в 11:42
Реал без судьи ничего не может.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 11:38
Не вижу шансов у Реала в ответном матче. Нужно не пропустить и забивать минимум 2 мяча. И если Реал может не пропустить в Манчестере, то забить 2 с такой атакой абсолютно нереально😕
Roman73
Roman73
вчера в 11:23
Футболисты --тактический инструмент тренера.
Как раз таки Хосеб Гвардьола неплохо поработал .
Он заметно изменил привычную расстановку.
отказался от высокого прессинга, но обеспечил плотность в центре ,одновременно не отказался от атак . Это новый баланс , лучший баланс атаки и защиты для матча с Реалом.
Команда играла без авантюры, непривычно здраво, довольно сдержанно в атаке и не дала себя разорвать в защите.
Де-Брюне -герой , но Гондюган проделал наибольшую работу, был самым полезным , вот кто обеспечил баланс .
А вот Марез , как раз подвёл Гвардьолу.
Забыл где и с кем играл , пижонил по привычке и запорол свои моменты.
Вы заметили , на каком пределе был Кевин де-Брюне , когда пробивал пенальти.
Всмотритесь в лицо, это был предел сил и концентрации.
На Бернабеу выиграть, как до луны допрыгнуть, непросто.
У Сити нет инстинкта убийцы, мелкая шпана , показательны 8 минут игры в большинстве , они таки потеряли концентрацию.
И если Реал их съест на Этихаде , это из-за этих восьми бездарных минут.
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