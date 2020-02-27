Де Брюйне сломал «Реал»! Зидан в недоумении

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вчера, 10:25

Англичане плохо подготовились к плей-офф ЛЧ , но «Соккер.ру» концентрируется на важном исключении.

Восьмилетняя дочь Стерлинга в этом сезоне издевается над отцом, напевая песенки фанатов «Ливерпуля» - бывшего клуба Рахима. Похожим троллингом занимается один из сыновей Месси, нарочито болеет за «Реал». Устами вчерашних младенцев глаголит истина – команды знаменитых отцов не радуют в ЛЧ много лет.

По скучности первый тайм в Мадриде можно было сравнить с перетягиванием тактического каната в поединке «Атлетико» и «Ливерпуля». Клопп в итоге не нашел код к сейфу Симеоне, а поскольку роковая случайность позволила испанцам забить, то команде Юргена дома нужно выигрывать 2:0 или 3:1 для чистого прохода.

У «Тоттенхэма» такая же сложная задача, но в гостях. Радоваться британцам нечему, ведь немцы переиграли финалиста ЛЧ в Лондоне, забили на чужом поле. У Жозе много кадровых проблем и настроение не очень, ведь даже «Челси» уступил. Плюс Моуриньо вынужден с нескрываемым разочарованием отвечать на колкие и глупые вопросы.

Например, португальца спросили до матча в ЛЧ , не хочет ли он доказать превосходство над Нагельсманном, ведь именно немец был одним из кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма»? Вопрос глупый, ведь Юлиан посреди сезона не собирался покидать «Лейпциг». Да и Моуриньо прав: что ему доказывать после 20 лет на высочайшем уровне и 25 трофеев?

С другой стороны, опыт Юргена, Жозе или Хосепа никак не сказался на выступлении их команд. Даже «Манчестер Сити» спасло умение Стерлинга и Жезуса грамотно подставляться – и пенальти, и удаление по правилам, но падали красиво, и желание Кевина де Брюйне не промазывать с «точки», как его коллеги умеют. Гвардиола не переиграл Зидана показательно, тренера выручила команда.

А вот на арбитра «катить бочку» странновато, Жезус коснулся Рамоса, но не толкал вперед и не тащил вниз – Серхио легко отклонился назад. Скорее дважды в матче можно винить капитана «Реала» в потере позиции, нежели выискивать заговор УЕФА в пользу «Манчестер Сити». Зато именно расчетливая хитрость Рамоса – испанец понимал, что лучше удаление, чем 1:3, оставила «Реал» в игре.

«Реал» отдал матч, в котором не играл лучше – ожидаемо, но мог победить. А «Сити» взял единственную английскую волевую победу. Дочь Стерлинга, хотя в АПЛ за «Ливерпуль», хотя бы в ЛЧ должна болеть за отца. Как отец Дэвиса из «Баварии» - фанат «Челси», на неделе поддерживал сына, а не любимую команду. Все англичане могли проиграть!

И со жребием им не повезло. И сказочный прошлый сезон сказался. «Ливерпуль» не стал играть ярче и легче, но зверски эффективен. А «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сбавили, хотя и объективные причины для неудач были. «Атлетико» - команда-ловушка для соперников, «Лейпциг» - красавцы, и «Реал» Зидана ни для кого не подарок. Тем ценнее для Гвардиолы, что его команда сама показала характер.

Дело не в тактической безупречности. Например, гол себе МС привез глупейший, а скорее в подходе. «Ливерпуль» дома может забить «Атлетико» два или три мяча, ведь отыгрались после 3:0 в Барселоне, не должны бояться Облака, пускай Ян – брат-близнец Алиссона в умении спасать. У «Тоттенхэма» нет причин плохо играть в Германии. Одной правильной атаки, поставленной по классическому сценарию Моуриньо, хватит для интриги.

Только у «Челси» нет шансов, но никто и не ставил лондонцев выше уверенной «Баварии», которую вовремя вылечил тренер Флик. А вот «Сити» в Мадриде выручил не наставник, а лидер – Де Брюйне. «Реалу» будет сложно отыграться с нужным счетом, ведь нет преимущества по стилю, как у «Атлетико» против «Ливерпуля» - рациональность замыкает рациональность.

«Реал» вчера в какой-то момент банально недооценил «Манчестер Сити», ведь могли закрыться, а сыграли широко и высоко в защите. Команда Гвардиолы снова покорила «Сантьяго Бернабеу», проиграл лишь в 1 игре из 9 (+6, =2, -1). И хотя разница маленькая, два гола на выезде – большой бонус. Плюс «сливочные» потеряли Рамоса, а каток Хосепа в Манчестере включить проще, чем в Мадриде.

Странно, что опытный Зидан не подготовил свою команду морально к тому, как соперник отнесется к игре. Не исключено, что апелляцию МС проиграет, и следующий сезон в ЛЧ пропустят. Очевидно также, что на выступлениях «Реала» сказывается отсутствие человека за сто миллионов евро, который подходил бы команде, как тот же Роналду. Вчера Криштиану уступил в Лионе, а его бывший клуб скушал два мяча за шесть минут.

Азар – раз уж вспоминаем людей за сто миллионов, ни «Челси» не спас на неделе, ведь сменил клуб, ни «Реал», ведь травмировался. Что ж, если три команды из АПЛ разочаровали в первых матчах – три поражения, то «Манчестер Сити», хотя после гола Иско могла сыграть ставка на «Реал», который в Ла Лиге пропускает даже реже, чем «Атлетико», преобразился на глазах после выхода Стерлинга.

Всплеск был каким-то божественным в своей будничности. Похоже, «горожанам» воздалось за все невероятные провалы прошлого. Футболисты «Реала» Зидана – самые везучие мерзавцы ЛЧ , причем мерзавцы – в хорошем смысле, ведь их отрицательное обаяние было подкреплено классной игрой в футбол. Они и «Манчестер Сити» придушили почти так, как «Атлетико» - «Ливерпуль», ведь новая философия Зидана вертится вокруг малого количества пропущенных.

К 77-й минуте у гостей было всего четыре безуспешных удара в створ ворот Куртуа, а спустя мгновение – получили выездную победу с двумя забитыми мячами на выезде. Зная «Манчестер Сити», не стоит ставить крест на «Реале» - Зидан может увидеть еще один отчаянный рывок от подопечных в гостях, ведь если испанцы рискнут, а оборона Гвардиолы и дальше будет точечно ошибаться, как весь сезон – получим перестрелку, в которых «Манчестер Сити» раньше уступал.

Испанцы явно пытались повторить сценарий прошлой встречи команд, когда гол Бэйла стал единственным и решающим в двух играх, но Де Брюйне решил, что с него хватит обидных поражений. Голевая передача Кевина и его четкий удар с пенальти позволил англичанам после трех горьких пилюль в ЛЧ получить одну сладкую. Но намек от судьбы должны учесть – очевидно, что представители АПЛ сыграли в турнире неправильно.

Не то чтобы у «Атлетико», «Лейпцига» и «Реала» все получилось, одна «Бавария» прошлась катком по британскому сопернику, но не стоит забывать, сколько лет клубы АПЛ заслуженно разминались с финалами Лиги чемпионов. Если «Манчестер Сити» хочется в первый решающий матч турнира в истории, то должны помнить не только резкий разворот в Мадриде, но и 77 минут не лучшего футбола в своем исполнении.

Зато, как видите, новое руководство УЕФА не опустилось до уровня предшественников. Рамосу не показали желтую карточку, а выписали красную. Пенальти за фол на Стерлинге тоже назначили, хотя и не такие моменты игнорировали раньше. При повторах у «Реала» нет шансов забить из метрового офсайда, зато есть возможность показать себя с помощью ударов Бензема и подач Крооса, который провел весь матч в Мадриде на скамейке.

Борьба не завершена, но «Манчестер Сити» важно дома доказать, что они полностью заслуживают четвертьфинал. От ответных матчей всех клубов АПЛ ждем иного футбола. «Челси» нечего терять – пора рисковать и удивлять «Баварию», потерявшую на пару недель Левандовски. «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» нужны атаки и голы, а «Манчестер Сити» - вера в себя, которую в гостях нашли лишь под конец встречи.

Английская делегация пока неубедительная, но трое из четверки еще могут оказаться в следующем раунде, хотя только Гвардиола победил, причем нелегко и даже неожиданно, ведь «Реал» мог засушить игру в концовке. Зато у нас новинка в меню Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» показывает характер после очередной ошибки в защите.

Англичан не раз подводили именно слабости в обороне и отсутствие нападающего со зверской реализацией. Жезус отличился, поскольку Де Брюйне собрал консилиум игроков «Реала» и идеально перебросил Рамоса. Но не устоял на ногах после зацепа Серхио и не сделал счет 1:3. Если дойдет до решающего удара в Манчестере, то и Агуэро, и его напарник-конкурент могут подвести. «Манчестер Сити» далек от идеальных кондиций во всех полевых линиях.

Зато у них есть Кевин – наверное, лучший хавбек мира прямо сейчас. После того, как в решающий момент в ворота «Манчестер Сити» в ЛЧ забивали из офсайда или после касания мяча руки, подвиг бельгийца сложно назвать несправедливым по отношению к «Реалу», везучесть которого в прошлом не оспорить. Да и не сыграли сказочно, команда Гвардиолы нанесла в гостях 8 ударов в створ ворот Куртуа, а коллектив Зидана ответил тремя.

Впрочем, англичанам важно понять, что удача улыбнулась им в ответ на характерное включение лишь в первом матче из шести необходимых по пути в Стамбул. Все самое интересное – впереди, особенно если «Реал» быстро огорчит Эдерсона в Манчестере. Зидан не хуже, чем дочь Стерлинга над отцом, умеет издеваться над соперниками в Лиге чемпионов.