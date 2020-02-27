Витиньо и Педро Роша выиграли Суперкубок Южной Америки в составе «Фламенго»

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сегодня, 06:47

«Фламенго» победил «Индепендьенте дель Валье» в ответном матче Суперкубка Южной Америки и по сумме двух встреч (2:2, 3:0) стал обладателем трофея.

Авторами голов в ответном поединке стали Габриэль Барбоса и Жерсон, отметившийся дублем. Выступающий за «Фламенго» экс-игрок ЦСКА Витиньо вышел на замену на 75-й минуте и отметился результативной передачей. Форвард бразильского клуба , права на которого принадлежат «Спартаку», остался на скамейке запасных.

В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес и обладатель Южноамериканского Кубка.

Напомним, 23 февраля «Фламенго» стал обладателем Кубка Гуанабара.