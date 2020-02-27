ГлавнаяНовости

Витиньо и Педро Роша выиграли Суперкубок Южной Америки в составе «Фламенго»

сегодня, 06:47

«Фламенго» победил «Индепендьенте дель Валье» в ответном матче Суперкубка Южной Америки и по сумме двух встреч (2:2, 3:0) стал обладателем трофея.

Авторами голов в ответном поединке стали Габриэль Барбоса и Жерсон, отметившийся дублем. Выступающий за «Фламенго» экс-игрок ЦСКА Витиньо вышел на замену на 75-й минуте и отметился результативной передачей. Форвард бразильского клуба Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», остался на скамейке запасных.

В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес и обладатель Южноамериканского Кубка.

Напомним, 23 февраля «Фламенго» стал обладателем Кубка Гуанабара.

Все новости
Суперкубок Южной Америки 2020  Заграница: события  Индепендьенте ДВ  Фламенго  Витиньо  Роша Педро
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Другие материалы по теме
Сетьен перед Эль Класико посетил матч «Реал» - «Манчестер Сити»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Все матчи еврокубков пройдут в штатном режиме, кроме одного
Вчера, 15:17 Комментарии2
Журналистов не пустят на матч «Интер» - «Лудогорец»
Вчера, 14:18 Комментарии7
Италия не планирует продлевать ограничения на посещение матчей
Вчера, 11:19 Комментарии7
Будем знакомы! Фанат «Челси» в составе «Баварии»
25 февраляАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Дембеле не планирует уходить из «Барселоны»
25 февраля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:12
Вот так и Аршавин стал знаменитосью.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:11
Без комментариев
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:03
Бывает , что и лавочники получают трофеи!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100