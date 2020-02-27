Витиньо и Педро Роша выиграли Суперкубок Южной Америки в составе «Фламенго»

«Фламенго» победил «Индепендьенте дель Валье» в ответном матче Суперкубка Южной Америки и по сумме двух встреч (2:2, 3:0) стал обладателем трофея.
Авторами голов в ответном поединке стали Габриэль Барбоса и Жерсон, отметившийся дублем. Выступающий за «Фламенго» экс-игрок ЦСКА Витиньо вышел на замену на 75-й минуте и отметился результативной передачей. Форвард бразильского клуба Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», остался на скамейке запасных.
В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес и обладатель Южноамериканского Кубка.
CAMPEÃO! 🏆 #ARecopaÉNossa #DesfileDosCampeões— Flamengo (@Flamengo) 27 февраля 2020 г.
📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/r1plC1X3OI
Напомним, 23 февраля «Фламенго» стал обладателем Кубка Гуанабара.