«Црвена Звезда» и «Партизан» не смогли открыть счет в матче

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Партизаном» в игре 24-го тура сербской Суперлиги. «Красно-белые» (63 очка) возглавляют турнирную таблицу, «черно-белые» (52 балла) — вторые.
Белград, стадион Райко Митич
«Црвена Звезда» — «Партизан» 0:0
«Црвена Звезда»: Борян, Гаврич (Иванич 84), Эль-Фарду, Боаки (Вуканович 34), Гобелжич, Дегенек, Йованчич, Милунович, Николич, Петрович, Родич (Панков 84).
Главный тренер: Станкович Деян
«Партизан»: Стойкович, Асано, Зделар, Маркович (Стеванович 46), Милетич, Натхо, Остойич, Павлович, Умар (Матич 86), Сума (Щекич 75), Урошевич.
Главный тренер: Милошевич Саво
Предупреждения: Йованчич 13, Сума 23, Милетич 36, Родич 72, Щекич 82, Павлович 90+1, Остойич 90+4, Стойкович 90+5
Напомним, что «Партизан» принимал участие в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер», где занял четвертое место. В последней игре «черно-белые» уступили «Спартаку».