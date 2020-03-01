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«Црвена Звезда» и «Партизан» не смогли открыть счет в матче

01 марта 2020, 22:07
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Партизаном» в игре 24-го тура сербской Суперлиги. «Красно-белые» (63 очка) возглавляют турнирную таблицу, «черно-белые» (52 балла) — вторые.

Белград, стадион Райко Митич

«Црвена Звезда» — «Партизан» 0:0

«Црвена Звезда»: Борян, Гаврич (Иванич 84), Эль-Фарду, Боаки (Вуканович 34), Гобелжич, Дегенек, Йованчич, Милунович, Николич, Петрович, Родич (Панков 84).
Главный тренер: Станкович Деян

«Партизан»: Стойкович, Асано, Зделар, Маркович (Стеванович 46), Милетич, Натхо, Остойич, Павлович, Умар (Матич 86), Сума (Щекич 75), Урошевич.
Главный тренер: Милошевич Саво

Предупреждения: Йованчич 13, Сума 23, Милетич 36, Родич 72, Щекич 82, Павлович 90+1, Остойич 90+4, Стойкович 90+5

Напомним, что «Партизан» принимал участие в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер», где занял четвертое место. В последней игре «черно-белые» уступили «Спартаку».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 07:27
В среду мы поможем !
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 22:27
Жаль, что Партизан не выиграл.
mondial18
mondial18
01 марта в 22:20
бывает
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